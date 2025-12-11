کامیڈی وائلڈ لائف ایوارڈز سے دلچسپ تصاویر

روانڈا کے ویرونگا پہاڑوں میں رقص کرتا یہ نوعمر گوریلا اس سال کے مقابلے میں فوٹوگرافر مارک میتھ کوہن کے لیے سب سے بڑا ایوارڈ جیتنے کا سبب بنا۔ یہ تصویر نیکون کامیڈی وائلڈ لائف ایوارڈز میں پہلی پوزیشن پر رہی۔
“بیپٹزم آف این ان وِلنگ کنورٹ” نامی تصویر نے گریسن بیل کو نیکون جونئیر فوٹوگرافر ایوارڈ دلایا، ساتھ ہی رینگنے والے جانوروں، امفیبیئن اور کیڑوں کی کیٹیگری میں بھی وہ فاتح قرار پائے۔ یہ تصویر نیکون کامیڈی وائلڈ لائف ایوارڈز میں شامل تھی۔
وارن پرائس کی دو پرندوں (گیلموٹس) کی تصویر، جس کا عنوان ”ہیڈ لاک“ ہے، اس نے نیکون کامیڈی وائلڈ لائف ایوارڈز میں پرندوں کی کیٹیگری میں پہلا انعام جیتا۔
تین رقص کرتی لومڑیوں کی اس تصویر نے پاؤلا رسٹی مائر کو نیکون ینگ فوٹوگرافر ایوارڈ جِتوانے میں اہم کردار ادا کیا۔ یہ ایوارڈ 25 سال اور اس سے کم عمر فوٹوگرافروں کے لیے مخصوص ہے۔
اس تصویر میں ایک مادہ چِمپ دکھائی دیتی ہے جو اپنی ناک میں انگلی ڈال کر پھر اسے کھاتے ہوئے دیکھی گئی۔ یہ منظر فوٹوگرافر میگی ہافمین نے کیمرے میں محفوظ کیا، جو نیکون کامیڈی وائلڈ لائف ایوارڈز میں شامل ہے۔
فش اور دیگر آبی جانوروں کی کیٹیگری کا ایوارڈ جینی اسٹاک نے جیتا۔ ان کی تصویر ”اسمایلی“ فلپائن میں ڈائیونگ کے دوران لی گئی تھی، جو نیکون کامیڈی وائلڈ لائف ایوارڈز میں نمایاں قرار پائی۔
برطانوی فوٹوگرافر مارک میتھ کوہن نے روانڈا کے ویرونگا پہاڑوں میں چار دن کی تلاش کے بعد ایک کھیلتے کودتے نوجوان گوریلے کی ایسی تصویر لی جو اس سال کے ‘نیکون کامیڈی وائلڈ لائف ایوارڈز’ کا بہترین عکس قرار پائی۔ مقابلے کے لیے 109 ممالک سے دس ہزار سے زائد تصاویر موصول ہوئیں جن میں سے مختلف اقسام کے فاتحین کا اعلان لندن میں کیا گیا۔ نوجوان اور جونیئر کیٹیگریز میں بھی امریکی اور جرمن فوٹوگرافروں نے ایوارڈ حاصل کیے۔ تمام نمایاں تصاویر لندن کی ایک گیلری میں 14 دسمبر تک نمائش کے لیے پیش کی جا رہی ہیں۔

