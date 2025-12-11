’آٹھ فیصد دنیا کی تباہی‘: بابا وانگا کی 2026 کے لیے پیش گوئیاں شائع 11 دسمبر 2025 11:46am Today Videos Join our Whatsapp Channel Baba Vanga Prediction | 2026 Global Conflict | Climate & AI Risks | World Alert Facebook Twitter Whatsapp Comments تبصرے 1000 حروف تبولا Taboola ads will show in this div مقبول ترین یورپی ملک میں مردوں کی کمی، بیویاں دوسری خواتین کو شوہر کرائے پر دینے لگیں عمران خان سے ملاقات کی اجازت نہ دینے پر بہنوں اور پارٹی کارکنان کا فیکٹری ناکے پر دھرنا کراچی یونیورسٹی نے جسٹس طارق جہانگیری کی ڈگری جعلی قرار دے دی یورپی ملک میں مردوں کی کمی، بیویاں دوسری خواتین کو شوہر کرائے پر دینے لگیں عمران خان سے ملاقات کی اجازت نہ دینے پر بہنوں اور پارٹی کارکنان کا فیکٹری ناکے پر دھرنا کراچی یونیورسٹی نے جسٹس طارق جہانگیری کی ڈگری جعلی قرار دے دی تازہ ترین فوج کے سابق لیفٹننٹ جنرل فیض حمید کو 14 سال قید بامشقت کی سزا کراچی میں فضائی ای چالان کا آغاز، ڈرون سے نگرانی ہوگی امریکہ نے پاکستانی ایف-16 طیاروں کے لیے جدید ٹیکنالوجی فروخت کرنے کی منظوری دے دی