Bol Bachan Show | Promo Ep - 20 | Aaj Entertainment Bol Bachan Show | Promo Ep - 20 | Aaj Entertainment Published 11 Dec, 2025 01:00pm پروگرامز Join our Whatsapp Channel Bol Bachan Show | Promo Ep - 20 | Aaj Entertainment Facebook Twitter Whatsapp Comments تبصرے 1000 Characters تبولا Taboola ads will show in this div مقبول ترین یورپی ملک میں مردوں کی کمی، بیویاں دوسری خواتین کو شوہر کرائے پر دینے لگیں عمران خان سے ملاقات کی اجازت نہ دینے پر بہنوں اور پارٹی کارکنان کا فیکٹری ناکے پر دھرنا کراچی یونیورسٹی نے جسٹس طارق جہانگیری کی ڈگری جعلی قرار دے دی یورپی ملک میں مردوں کی کمی، بیویاں دوسری خواتین کو شوہر کرائے پر دینے لگیں عمران خان سے ملاقات کی اجازت نہ دینے پر بہنوں اور پارٹی کارکنان کا فیکٹری ناکے پر دھرنا کراچی یونیورسٹی نے جسٹس طارق جہانگیری کی ڈگری جعلی قرار دے دی تازہ ترین فوج کے سابق لیفٹننٹ جنرل فیض حمید کو 14سال قید بامشقت کی سزا امریکہ نے پاکستانی ایف-16 طیاروں کے لیے جدید ٹیکنالوجی فروخت کرنے کی منظوری دے دی پاکستان کے ساتھ بھارت کے بغیر علاقائی اتحاد ممکن ہے: بنگلہ دیش