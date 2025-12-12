Oil seized near Venezuela | America’s decision | 8AM Headlines
Karachi Police Catch Car with Fake Plate | CCTV Assisted Arrest | Security Update - Aaj News
Myanmar Military Airstrike on Hospital | 30 Killed, 70+ Injured | Crisis Update | 10AM Headlines
US Approves $686M F-16 Tech Sale to Pakistan | Defense Upgrade Package - Aaj Pakistan News
IMF Second Review Report | Pakistan Fiscal Reforms & Reserves Update - Aaj Pakistan News
US vs China | Trump Executive Order on State AI Laws | Tech Policy Update | 9am headlines
KP Former Ministers Refuse to Vacate Offices | Govt Vehicles & Keys Retained - Aaj Pakistan News
