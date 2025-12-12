Karachi Water Tanker Crushes 12-Year-Old in Korangi | Driver Flees | Rescue Update - Aaj News

Karachi Water Tanker Crushes 12-Year-Old in Korangi | Driver Flees | Rescue Update - Aaj News
Published 12 Dec, 2025 12:30pm
ویڈیوز
Karachi Water Tanker Crushes 12-Year-Old in Korangi | Driver Flees | Rescue Update - Aaj News
مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین