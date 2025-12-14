پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں 16 دسمبر سے کم ہونے کا امکان
عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں مسلسل کمی کے بعد حکومت کی جانب سے 16 دسمبر سے اگلے پندرہ روز کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں مجموعی طور پر 11 روپے 70 پیسے فی لیٹر تک کمی کا امکان ہے۔
ذرائع کے مطابق اس بار پیٹرول سستا ہونے کا امکان کم جبکہ ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت میں نمایاں کمی متوقع ہے، جس سے صارفین کو ریلیف مل سکتا ہے۔
ذرائع کے مطابق حکومت 16 دسمبر سے آئندہ پندرہ روز کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی پر غور کر رہی ہے۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں مسلسل کمی کے باعث پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں رد و بدل کا امکان پیدا ہوا ہے۔
دستیاب اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 12 روز کی قیمتوں کی بنیاد پر پیٹرول کی قیمت میں صرف 36 پیسے فی لیٹر کمی متوقع ہے، جبکہ ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت میں نمایاں طور پر 11 روپے 85 پیسے فی لیٹر تک کمی ہو سکتی ہے۔
ذرائع کا کہنا ہے کہ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں کم ہونے کے باعث پیٹرولیم مصنوعات میں مجموعی طور پر 11 روپے 70 پیسے فی لیٹر تک کمی کا امکان موجود ہے، جو صارفین کے لیے ایک بڑی راحت ہو سکتی ہے۔
حتمی قیمتوں کا اعلان آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی (اوگرا) کی سفارشات کے بعد وفاقی حکومت کرے گی، جبکہ نئی قیمتوں کا اطلاق 16 دسمبر سے ہونے کا امکان ہے۔