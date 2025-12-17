بچہ پیدا ہوتے ہی ہنستا کیوں نہیں؟ شائع 17 دسمبر 2025 01:13pm Today Videos Join our Whatsapp Channel Newborn Crying Reason | Baby First Cry Science | Child Health Facts Facebook Twitter Whatsapp Comments تبصرے 1000 حروف تبولا Taboola ads will show in this div مقبول ترین سڈنی: حملہ آوروں کی شناخت ہوگئی، باپ 1998 میں آسٹریلیا آیا تھا، بیٹا مقامی ہے سڈنی واقعہ: مبینہ حملہ آور نے واردات سے قبل ماں کو فون پر کیا جھوٹ کہا؟ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں کا اعلان کردیا سڈنی: حملہ آوروں کی شناخت ہوگئی، باپ 1998 میں آسٹریلیا آیا تھا، بیٹا مقامی ہے سڈنی واقعہ: مبینہ حملہ آور نے واردات سے قبل ماں کو فون پر کیا جھوٹ کہا؟ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں کا اعلان کردیا تازہ ترین سڈنی واقعہ: زخمی حملہ آور پر فرد جرم عائد کردی گئی کوئٹہ یونیورسٹی بھرتی اسکینڈل مزید سنگین، امتحانی شیٹس سامنے آگئیں امریکا نے مزید 20 ممالک کے شہریوں پر سفری پابندیاں لگادیں