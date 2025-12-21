حقیقی ہندومت بمقابلہ سیاسی ہندوتوا شائع 21 دسمبر 2025 12:25pm Today Videos Join our Whatsapp Channel The Bihar Niqab Controversy | True Hinduism vs. Political Hindutva -Dus Facebook Twitter Whatsapp Comments تبصرے 1000 حروف تبولا Taboola ads will show in this div مقبول ترین پاکستانی انٹیلی جنس اداروں کی بڑی کامیابی، داعش خراسان کا ترجمان گرفتار شمالی وزیرستان میں بویا کے مقام پر سیکیورٹی کیمپ پر خودکش حملہ قومی کانفرنس کا انعقاد: اپوزیشن الائنس کا پیپلز پارٹی سے رابطہ نہ کرنے کا فیصلہ پاکستانی انٹیلی جنس اداروں کی بڑی کامیابی، داعش خراسان کا ترجمان گرفتار شمالی وزیرستان میں بویا کے مقام پر سیکیورٹی کیمپ پر خودکش حملہ قومی کانفرنس کا انعقاد: اپوزیشن الائنس کا پیپلز پارٹی سے رابطہ نہ کرنے کا فیصلہ تازہ ترین افغانستان کو فتنہ الخوارج اور پاکستان میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا: فیلڈ مارشل ’عوام کو آزاد کروں گا یا شہید ہو جاؤں گا‘: عمران خان کی سہیل آفریدی کو احتجاج کی تیاری کی ہدایت تمام سولر صارفین کے لیے نیٹ میٹرنگ پالیسی تبدیل، نیا بلنگ نظام متعارف