افسانے کی اشاعت کا 50 سال انتظار شائع 30 دسمبر 2025 11:35am Today Videos Join our Whatsapp Channel Sheer Muhammad Long Wait Ends in Joy | Human Interest Story - Aaj Pakistan News Facebook Twitter Whatsapp Comments تبصرے 1000 حروف تبولا Taboola ads will show in this div مقبول ترین ثانیہ اشفاق نے عماد وسیم سے راہیں جدا ہونے پر خاموشی توڑ دی بلوچستان اور خیبرپختونخوا میں کامیاب کارروائیوں کے دوران 12 دہشت گرد ہلاک پاکستانی کرکٹر عماد وسیم اور اہلیہ ثانیہ اشفاق کی راہیں جدا ہوگئیں ثانیہ اشفاق نے عماد وسیم سے راہیں جدا ہونے پر خاموشی توڑ دی بلوچستان اور خیبرپختونخوا میں کامیاب کارروائیوں کے دوران 12 دہشت گرد ہلاک پاکستانی کرکٹر عماد وسیم اور اہلیہ ثانیہ اشفاق کی راہیں جدا ہوگئیں تازہ ترین نئے سال پر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بڑی کمی کا امکان بنگلہ دیش کی پہلی خاتون وزیراعظم خالدہ ضیا انتقال کر گئیں پی آئی اے کا 6 سال بعد لندن کے لیے پروازیں دوبارہ شروع کرنے کا اعلان