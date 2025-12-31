2026 میں نئی پاک بھارت جنگ؟ شائع 31 دسمبر 2025 10:20am Today Videos Join our Whatsapp Channel Experts’ revelations for 2026 on relations with the US, Afghanistan, and India- NEWS INSIGHT EP# 309 Facebook Twitter Whatsapp Comments تبصرے 1000 حروف تبولا Taboola ads will show in this div مقبول ترین یوٹیوبر رجب بٹ پر وکلا کا تشدد، شدید زخمی ثانیہ اشفاق نے عماد وسیم سے راہیں جدا ہونے پر خاموشی توڑ دی کراچی میں خودکش حملے کے لیے تیار کم عمر لڑکی کو ریسکیو کرلیا: وزیرِ داخلہ سندھ یوٹیوبر رجب بٹ پر وکلا کا تشدد، شدید زخمی ثانیہ اشفاق نے عماد وسیم سے راہیں جدا ہونے پر خاموشی توڑ دی کراچی میں خودکش حملے کے لیے تیار کم عمر لڑکی کو ریسکیو کرلیا: وزیرِ داخلہ سندھ تازہ ترین ’جین زی‘ ایران میں جاری مظاہروں میں شامل، صدر کا مذاکرات کا وعدہ امریکہ اور اسرائیل کی حماس کو ہتھیار ڈالنے کے لیے دو ماہ کی حتمی مہلت عثمان ہادی قتل کیس: مرکزی ملزم کا دبئی میں موجودگی کا دعویٰ