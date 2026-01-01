کون سا الیکٹرک چولہا بہتر ہے؟ اپ ڈیٹ 01 جنوری 2026 12:07pm Today Videos Join our Whatsapp Channel Best Electric Stove Comparison | Electric Hot Plate Guide | Top Picks 2026 – Aaj Pakistan News Facebook Twitter Whatsapp Comments تبصرے 1000 حروف تبولا Taboola ads will show in this div مقبول ترین سعودی عرب کے یمنی بندرگاہ پر کھڑے اماراتی جہازوں پر فضائی حملے سعودی عرب اور یو اے ای کے درمیان یمن میں کس بات پر جھگڑا ہے؟ نئے سال پر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بڑی کمی کا امکان سعودی عرب کے یمنی بندرگاہ پر کھڑے اماراتی جہازوں پر فضائی حملے سعودی عرب اور یو اے ای کے درمیان یمن میں کس بات پر جھگڑا ہے؟ نئے سال پر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بڑی کمی کا امکان تازہ ترین سوئٹزرلینڈ کے سکی ریزورٹ میں نئے سال کی پارٹی کے دوران دھماکہ، متعدد افراد ہلاک پی ٹی آئی نے سینیٹر سیف اللہ ابڑو کے خلاف نااہلی ریفرنس دائر کر دیا میئر نیویارک ظہران ممدانی نے عہدے کا حلف اُٹھا لیا، 3 قرآنی نسخوں کا استعمال