نیا سال، سیاسی پنڈتوں کی بڑی پیش گوئیاں شائع 01 جنوری 2026 11:47am Today Videos Join our Whatsapp Channel Political Experts Predict Heightened Tensions in Pakistan 2026 | News Insight With Amir Zia | EP#310 Facebook Twitter Whatsapp Comments تبصرے 1000 حروف تبولا Taboola ads will show in this div مقبول ترین سعودی عرب کے یمنی بندرگاہ پر کھڑے اماراتی جہازوں پر فضائی حملے سعودی عرب اور یو اے ای کے درمیان یمن میں کس بات پر جھگڑا ہے؟ نئے سال پر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بڑی کمی کا امکان سعودی عرب کے یمنی بندرگاہ پر کھڑے اماراتی جہازوں پر فضائی حملے سعودی عرب اور یو اے ای کے درمیان یمن میں کس بات پر جھگڑا ہے؟ نئے سال پر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بڑی کمی کا امکان تازہ ترین سوئٹزرلینڈ کے سکی ریزورٹ میں نئے سال کی پارٹی کے دوران دھماکہ، متعدد افراد ہلاک پی ٹی آئی نے سینیٹر سیف اللہ ابڑو کے خلاف نااہلی ریفرنس دائر کر دیا میئر نیویارک ظہران ممدانی نے عہدے کا حلف اُٹھا لیا، 3 قرآنی نسخوں کا استعمال