بڑی امریکی گرفتاریاں شائع 06 جنوری 2026 12:57pm Today Videos Join our Whatsapp Channel US Captures Foreign Leaders | Saddam Hussein Maduro Cases | Historical Arrests - Aaj Pakistan News Facebook Twitter Whatsapp Comments تبصرے 1000 حروف تبولا Taboola ads will show in this div مقبول ترین فرضی گھر، سی آئی اے ایجنٹ اور ایک فیصلہ: مادورو کو پکڑنے کا امریکی آپریشن کیسے ہوا بنگلادیش کے ورلڈ کپ میچز بھارت سے منتقل کرنے کی درخواست پر بھارتی بورڈ کا بیان آگیا رمضان، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کب ہونے کا امکان ہے؟ تاریخوں کی پیشگوئی فرضی گھر، سی آئی اے ایجنٹ اور ایک فیصلہ: مادورو کو پکڑنے کا امریکی آپریشن کیسے ہوا بنگلادیش کے ورلڈ کپ میچز بھارت سے منتقل کرنے کی درخواست پر بھارتی بورڈ کا بیان آگیا رمضان، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کب ہونے کا امکان ہے؟ تاریخوں کی پیشگوئی تازہ ترین ’امریکہ اور اسرائیل ایران میں رجیم چینج پر غور کر رہے ہیں‘: یروشلم پوسٹ کا دعویٰ ایران میں احتجاج 250 مقامات تک پھیل گیا، 35 افراد ہلاک، 1200 سے زائد گرفتاریاں لاہور کی نجی یونیورسٹی میں طالبہ کی خودکشی کی کوشش؛ 48 گھنٹے اہم قرار