گینڈے اور ننھے ہرن کی لڑائی شائع 14 جنوری 2026 11:31am Today Videos Join our Whatsapp Channel Small Deer vs Rhinoceros | Viral Animal Video | Wild Encounter Clip | Aaj Pakistan News Facebook Twitter Whatsapp Comments تبصرے 1000 حروف تبولا Taboola ads will show in this div مقبول ترین پی آئی اے کے بعد عارف حبیب کی نظر ایک اور بڑے قومی ادارے پر اسلام آباد سلنڈر دھماکا: ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ میں بڑا انکشاف ملک بھر کے بجلی صارفین کے لیے یکساں ٹیرف نافذ کرنے کا فیصلہ پی آئی اے کے بعد عارف حبیب کی نظر ایک اور بڑے قومی ادارے پر اسلام آباد سلنڈر دھماکا: ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ میں بڑا انکشاف ملک بھر کے بجلی صارفین کے لیے یکساں ٹیرف نافذ کرنے کا فیصلہ تازہ ترین ایران سے تجارت پر ٹرمپ کا 25 فیصد ٹیرف: پاکستان سے زیادہ بھارت کو نقصان سچ ہے کچھ کمپنیاں ملک سے جارہی ہیں، تسلیم کرنا ہوگا ٹیکس اور انرجی قیمت زیادہ ہے: وزیر خزانہ عدالت نے ارشد شریف کیس نمٹانے کا عندیہ دے دیا