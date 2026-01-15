پتھارا مافیا کی غنڈہ گردی شائع 15 جنوری 2026 11:31am Today Videos Join our Whatsapp Channel Karachi Traffic Incident | Police Officer Harassed | Saddar Plaza Update - Aaj Pakistan News Facebook Twitter Whatsapp Comments تبصرے 1000 حروف تبولا Taboola ads will show in this div مقبول ترین ہونڈا نے اپنا مشہور ’H‘ والا لوگو تبدیل کردیا پی ٹی وی اور ریڈیو پاکستان کی باوقار آواز عشرت فاطمہ کا طویل کیریئر اختتام پذیر امریکا نے پاکستان سمیت 75 ممالک کے لیے ویزوں کا اجرا روک دیا ہونڈا نے اپنا مشہور ’H‘ والا لوگو تبدیل کردیا پی ٹی وی اور ریڈیو پاکستان کی باوقار آواز عشرت فاطمہ کا طویل کیریئر اختتام پذیر امریکا نے پاکستان سمیت 75 ممالک کے لیے ویزوں کا اجرا روک دیا تازہ ترین ویزا سے متعلق امریکی حکام سے رابطے میں ہیں، پروسیسنگ جلد بحال ہونے کی امید ہے: دفتر خارجہ اقرارالحسن اپنی سیاسی جماعت کا نام اور جھنڈا سامنے لے آئے ایران پر حملے کے لیے فضائی حدود کے استعمال کی کوئی اجازت نہیں: پاکستان