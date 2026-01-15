کیلے کے تنوں کا جادو، پیسہ شہرت قدموں میں شائع 15 جنوری 2026 11:35am Today Videos Join our Whatsapp Channel Khairpur Artisan | Shehar Bano Shar | Banana Fiber Crafts | Women Entrepreneurship - Aaj News Facebook Twitter Whatsapp Comments تبصرے 1000 حروف تبولا Taboola ads will show in this div مقبول ترین ہونڈا نے اپنا مشہور ’H‘ والا لوگو تبدیل کردیا ایران کے پاس امریکی حملے کا جواب دینے کی کتنی صلاحیت ہے؟ ملک بھر کے بجلی صارفین کے لیے یکساں ٹیرف نافذ کرنے کا فیصلہ ہونڈا نے اپنا مشہور ’H‘ والا لوگو تبدیل کردیا ایران کے پاس امریکی حملے کا جواب دینے کی کتنی صلاحیت ہے؟ ملک بھر کے بجلی صارفین کے لیے یکساں ٹیرف نافذ کرنے کا فیصلہ تازہ ترین ویزا سے متعلق امریکی حکام سے رابطے میں ہیں، پروسیسنگ جلد بحال ہونے کی امید ہے: دفتر خارجہ ایران پر حملے کے لیے فضائی حدود کے استعمال کی کوئی اجازت نہیں: پاکستان امریکا نے ایران پر حملہ کس کے دباؤ پر روکا؟