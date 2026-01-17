سردی، بارش اور جُگاڑو بائیکرز شائع 17 جنوری 2026 01:05pm Today Videos Join our Whatsapp Channel Lahore Scooter Safety Covers | Winter Riding Solutions | Cold Weather Innovation Facebook Twitter Whatsapp Comments تبصرے 1000 حروف تبولا Taboola ads will show in this div مقبول ترین پی ٹی وی اور ریڈیو پاکستان کی باوقار آواز عشرت فاطمہ کا طویل کیریئر اختتام پذیر حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے حوالے سے اعلان کردیا امریکی پابندیوں کا خدشہ: بھارت نے ایران کی چاہ بہار بندرگاہ سے جڑے منصوبے ترک کر دیے پی ٹی وی اور ریڈیو پاکستان کی باوقار آواز عشرت فاطمہ کا طویل کیریئر اختتام پذیر حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے حوالے سے اعلان کردیا امریکی پابندیوں کا خدشہ: بھارت نے ایران کی چاہ بہار بندرگاہ سے جڑے منصوبے ترک کر دیے تازہ ترین ’غزہ امن بورڈ‘ میں مارکو روبیو، جیرڈ کشنر اور ٹونی بلیئر شامل، فلسطینی نمائندگی غائب کراچی میں 100 سے زائد بچوں سے بدفعلی کرنے والا ’سیریل ریپسٹ‘ ریمانڈ پر پولیس کے حوالے احتجاج کو پُرتشدد بنانے میں اسرائیلی کردار کے شواہد موجود ہیں: ایران