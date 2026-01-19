گُل پلازہ سے مدد کی آخری پکار شائع 19 جنوری 2026 01:52pm Today Videos Join our Whatsapp Channel Gul Plaza Fire Karachi | 22-Year-Old Cousin Trapped, Family Desperate | Rescue Update Facebook Twitter Whatsapp Comments تبصرے 1000 حروف تبولا Taboola ads will show in this div مقبول ترین پی ٹی وی اور ریڈیو پاکستان کی باوقار آواز عشرت فاطمہ کا طویل کیریئر اختتام پذیر کراچی میں 100 سے زائد بچوں سے بدفعلی کرنے والا ’سیریل ریپسٹ‘ ریمانڈ پر پولیس کے حوالے شاہد آفریدی نے کراچی چھوڑ کر اسلام آباد منتقل ہونے کی وجہ بتا دی پی ٹی وی اور ریڈیو پاکستان کی باوقار آواز عشرت فاطمہ کا طویل کیریئر اختتام پذیر کراچی میں 100 سے زائد بچوں سے بدفعلی کرنے والا ’سیریل ریپسٹ‘ ریمانڈ پر پولیس کے حوالے شاہد آفریدی نے کراچی چھوڑ کر اسلام آباد منتقل ہونے کی وجہ بتا دی تازہ ترین گل پلازہ کی تیسری منزل پر دوبارہ آگ بھڑک اٹھی، 14 افراد ہلاک، 70 سے زائد لاپتہ سانحہ گُل پلازہ پر شہر رنجیدہ؛ ’دکاندار زندگی کی کمائی کو جلتا دیکھ رہے ہیں‘ ٹرمپ کی پاکستان کے ساتھ بھارت کو بھی ’غزہ پیس بورڈ‘ میں شمولیت کی دعوت، فیس کیا ہوگی؟