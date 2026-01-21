ٹھل: لڑکی سے زیادتی کیس میں سندھ پولیس کے تمام نامزد اہلکار گرفتار
جیکب آباد کی تحصیل ٹھل میں لڑکی سے مبینہ زیادتی کے کیس میں نامزد تمام پولیس اہلکاروں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔
ایس ایچ او گڑھی حسن نے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کی عدالت کو آگاہ کیا کہ مقدمے میں نامزد تمام ملزمان پولیس کی تحویل میں ہیں۔
واقعے پر ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج نے ازخود نوٹس لیا، جس پر کیس کی سماعت عدالت میں ہوئی۔ سماعت کے دوران متاثرہ لڑکی اپنی بہن اور دادی کے ہمراہ عدالت میں پیش ہوئی، جہاں اس نے پیش آنے والے واقعے کی تفصیلات سے عدالت کو آگاہ کیا۔
ایس ایچ او گڑھی حسن کے مطابق متاثرہ لڑکی کا میڈیکل معائنہ مکمل کر لیا گیا ہے جبکہ ڈی این اے کے نمونے بھی حاصل کر لیے گئے ہیں، جنہیں مزید قانونی کارروائی کے لیے لیبارٹری بھجوا دیا گیا ہے۔
عدالت نے کیس میں شفاف اور تیز رفتار تفتیش یقینی بنانے کی ہدایت کرتے ہوئے متعلقہ حکام سے پیش رفت رپورٹ طلب کر لی ہے۔