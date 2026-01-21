گھوڑوں کو پاک کرنے کی رسم
اسپین کے صوبے آویلا میں واقع ’سان بارٹولومی ڈی پیناریس‘ نامی گاؤں میں ہر سال جانوروں کے محافظ روحانی رہنما سینٹ انتھونی آف لوز کی یاد میں منائے جانے والے ایک کیتھولک مذہبی دن سے قبل ”لومیناریاس“ نامی تہوار منایا جاتا ہے۔ اس موقع پر مقامی لوگ اپنے گھوڑوں کو بیماری اور بدقسمتی سے محفوظ رکھنے کے لیے آگ اور دھوئیں کے ذریعے پاک کرتے ہیں۔ اس دوران گھوڑے آگ کے شعلوں کے درمیان سواروں کے ساتھ گزرتے ہیں۔ گاؤں کے لوگ گھوڑوں کو سجاتے ہیں، دعا کرتے ہیں اور روایتی موسیقی و رقص کے ساتھ یہ تقریب مناتے ہیں۔ یہ منفرد تہوار مقامی روایت اور ثقافت کا حصہ ہے۔ مقامی لوگوں کا عقیدہ ہے کہ آگ اور دھواں گھوڑوں کو بیماریوں اور بدقسمتی سے محفوظ رکھتا ہے۔
