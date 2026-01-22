’ٹیرو کارڈ‘ سے پیشگوئی کیسے کی جاتی ہے؟ شائع 22 جنوری 2026 12:10pm Today Videos Join our Whatsapp Channel Terror Cards Explained | How They Work | Mysterious World Revealed - Aaj Pakistan Facebook Twitter Whatsapp Comments تبصرے 1000 حروف تبولا Taboola ads will show in this div مقبول ترین سانحہ گُل پلازہ کو پانچواں روز، دوسری اور تیسری منزل پر پھنسے افراد کی تلاش جاری گُل پلازہ کی تازہ ترین صورتِ حال ٹرمپ کا گرین لینڈ پر کنٹرول کا اعلان، پیچھے ہٹنے سے انکار سانحہ گُل پلازہ کو پانچواں روز، دوسری اور تیسری منزل پر پھنسے افراد کی تلاش جاری گُل پلازہ کی تازہ ترین صورتِ حال ٹرمپ کا گرین لینڈ پر کنٹرول کا اعلان، پیچھے ہٹنے سے انکار تازہ ترین امریکا اور نیٹو کے درمیان گرین لینڈ معاملے پر معاہدے کا ابتدائی خاکہ طے پا گیا لاہور: دکانداروں کا 20 کلو سونا لے کر فرار ہونے والا مرکزی ملزم گرفتار سانحہ گُل پلازہ: واقعہ صرف شارٹ سرکٹ نہیں: ڈپٹی کمشنر ساؤتھ