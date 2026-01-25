سانحہ گل پلازہ: عینی شاہدین نے کیا دیکھا؟ شائع 25 جنوری 2026 09:41am Today Videos Join our Whatsapp Channel Gul Plaza Fire | 8th Day Update | 90% Search Completed | Police Investigation | Aaj Pakistan News Facebook Twitter Whatsapp Comments تبصرے 1000 حروف تبولا Taboola ads will show in this div مقبول ترین بابراعظم، انضمام الحق سمیت کئی قومی کرکٹرز سے مبینہ مالی فراڈ کا انکشاف بڑے ہوٹل کمروں کے واش رومز میں دروازے کیوں نہیں لگاتے؟ امریکی فورس ایران کی جانب روانہ، جنگی بحری جہاز اور جدید طیارے شامل بابراعظم، انضمام الحق سمیت کئی قومی کرکٹرز سے مبینہ مالی فراڈ کا انکشاف بڑے ہوٹل کمروں کے واش رومز میں دروازے کیوں نہیں لگاتے؟ امریکی فورس ایران کی جانب روانہ، جنگی بحری جہاز اور جدید طیارے شامل تازہ ترین ٹی 20 ورلڈ کپ: بنگلہ دیش نے آئی سی سی کا فیصلہ قبول کرلیا حکومت نے وادی تیراہ کو فوج کے احکامات پر خالی کرانے کی خبروں کی تردید کردی مادورو کی گرفتاری کے لیے خفیہ ہتھیار کے استعمال کا انکشاف