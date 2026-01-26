’امی ابو مجھے بچا لو‘ شائع 26 جنوری 2026 10:09am Today Videos Join our Whatsapp Channel Missing Youth Case Pakistan | Parents Appeal | Search Update | Emotional Plea - Aaj Pakistan News Facebook Twitter Whatsapp Comments تبصرے 1000 حروف تبولا Taboola ads will show in this div مقبول ترین ٹی 20 ورلڈ کپ: بنگلہ دیش نے آئی سی سی کا فیصلہ قبول کرلیا پاکستان پر انڈر 19 ورلڈ کپ میں ’چالاکی‘ کا الزام، بھارت کے خلاف میچ سے پہلے جرمانے کا خدشہ مشرق وسطیٰ میں امریکی فوج کی تاریخی تعیناتی، 800 سے زائد ٹوماہاک میزائل حملے کے لیے تیار ٹی 20 ورلڈ کپ: بنگلہ دیش نے آئی سی سی کا فیصلہ قبول کرلیا پاکستان پر انڈر 19 ورلڈ کپ میں ’چالاکی‘ کا الزام، بھارت کے خلاف میچ سے پہلے جرمانے کا خدشہ مشرق وسطیٰ میں امریکی فوج کی تاریخی تعیناتی، 800 سے زائد ٹوماہاک میزائل حملے کے لیے تیار تازہ ترین ٹی 20 ورلڈ کپ: پاکستان کا بھارت کے خلاف میچ کے بائیکاٹ کا امکان گل پلازہ آتشزدگی: بیسمنٹ کے راستوں پر تالے لگے ہونے کا انکشاف محفوظ سرمایہ کاری کی دوڑ، سونے کی عالمی قیمت 5 ہزار ڈالر سے اوپر چلی گئی