11 سالہ عروشہ نے پاکستان کا نام روشن کردیا شائع 31 جنوری 2026 11:04am Today Videos Join our Whatsapp Channel Sukkur Student Wins Global Essay Medal | Arusha Atif Bronze Award | Commonwealth Competition Facebook Twitter Whatsapp Comments تبصرے 1000 حروف تبولا Taboola ads will show in this div مقبول ترین بیچنا ہے یا نہیں، پاکستان میں آج فی تولہ سونے کی قیمت کہاں پہنچ سکتی ہے؟ دو روز میں سونے کی فی تولہ قیمت میں 40 ہزار روپے سے زائد کا اضافہ لاہور: سیوریج لائن میں گرنے والی 10 ماہ کی بچی کی لاش مل گئی بیچنا ہے یا نہیں، پاکستان میں آج فی تولہ سونے کی قیمت کہاں پہنچ سکتی ہے؟ دو روز میں سونے کی فی تولہ قیمت میں 40 ہزار روپے سے زائد کا اضافہ لاہور: سیوریج لائن میں گرنے والی 10 ماہ کی بچی کی لاش مل گئی تازہ ترین بلوچستان میں 70 سے زائد دہشتگردوں کی ہلاکت، مزید حملوں کی کوشش ناکام بنانے کا دعویٰ سونے کی قیمت میں اچانک دوبارہ بڑی کمی، سرمایہ کاروں نے سر پکڑ لیے سانحہ گل پلازہ: پولیس نے جانی و مالی نقصان کا ذمہ دار انتظامیہ کو ٹھہرا دیا