برطانیہ میں سائنس دان نایاب کیوں ہوگئے؟ شائع 10 فروری 2026 11:13am Today Videos Join our Whatsapp Channel Britain Scientist Shortage | Research Funding Crisis | Unemployment in Science - Aaj Pakistan News Facebook Twitter Whatsapp Comments تبصرے 1000 حروف تبولا Taboola ads will show in this div مقبول ترین ٹی 20 ورلڈ کپ: آئی سی سی کی پاکستان کو منانے کی کوششیں، محسن نقوی نے تمام شرائط پیش کردیں ’بھارت کے ساتھ میچ کھیلنے کے لیے پاکستان کی تین شرائط ہیں‘: بھارتی میڈیا کا دعویٰ ایپسٹین اور امبانی فیملی کا تعلق بھی سامنے آگیا ٹی 20 ورلڈ کپ: آئی سی سی کی پاکستان کو منانے کی کوششیں، محسن نقوی نے تمام شرائط پیش کردیں ’بھارت کے ساتھ میچ کھیلنے کے لیے پاکستان کی تین شرائط ہیں‘: بھارتی میڈیا کا دعویٰ ایپسٹین اور امبانی فیملی کا تعلق بھی سامنے آگیا تازہ ترین گرین شرٹس کو بھارت سے کھیلنے کا گرین سگنل مل گیا بنگلہ دیش میں انتخابات کی تیاریاں مکمل، لاکھوں کی تعداد میں فوجی اہلکار تعینات ’ٹرمپ معافی دیں تو سب سچ اُگل دوں گی‘، ایپسٹین کی ساتھی گزلین نے شرط رکھ دی