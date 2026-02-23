حکومت کی فائر وال ناکام شائع 23 فروری 2026 09:26am Today Videos Join our Whatsapp Channel Pakistan Economy | 847 Billion Stimulus | Financial Firewall Failure | Imran Khan’s Health - DUS Facebook Twitter Whatsapp Comments تبصرے 1000 حروف تبولا Taboola ads will show in this div مقبول ترین ورلڈکپ سپر8: پاکستان بمقابلہ نیوزی لینڈ میچ بارش کی نذر، دونوں ٹیموں کو1، 1پوائنٹ مل گیا پاکستان نیوزی لینڈ میچ واش آؤٹ ہونے کا کیا مطلب ہے، بھارت فکرمند کیوں؟ سلمان علی آغا نے پانی کی بوتل زمین پر کیوں پھینکی؟ پاکستانی ہیڈ کوچ کی وضاحت آگئی ورلڈکپ سپر8: پاکستان بمقابلہ نیوزی لینڈ میچ بارش کی نذر، دونوں ٹیموں کو1، 1پوائنٹ مل گیا پاکستان نیوزی لینڈ میچ واش آؤٹ ہونے کا کیا مطلب ہے، بھارت فکرمند کیوں؟ سلمان علی آغا نے پانی کی بوتل زمین پر کیوں پھینکی؟ پاکستانی ہیڈ کوچ کی وضاحت آگئی تازہ ترین سیکیورٹی فورسز کی بڑی کارروائی، خودکش حملہ آور سمیت 5 دہشتگرد ہلاک ’ایٹمی پروگرام پر لچک دکھانے کو تیار ہیں‘؛ ایران کی امریکا کو تیل اور گیس سے متعلق بڑی پیشکش پاکستان کے بیرونی قرض میں اضافہ اور بھاری سود، اصل معاملہ کیا ہے؟