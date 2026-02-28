آپریشن غضب لِلحق ’سندور 2.0‘ کا جواب؟ شائع 28 فروری 2026 08:48am Today Videos Join our Whatsapp Channel Operation Sindoor 2.0 | Afghanistan Launch | Regional Security Update - Rubaroo Facebook Twitter Whatsapp Comments تبصرے 1000 حروف تبولا Taboola ads will show in this div مقبول ترین نیوزی لینڈ کی جیت کے بعد سیمی فائنل میں جانے کیلئے پاکستان کے پاس آخری راستہ کیا ہے؟ عیدالفطر کس تاریخ کو ہوگی؟ محکمہ موسمیات نے پیشگوئی کردی آئینہ وزیر دوبارہ کرکٹ نہیں کھیلے گی: فیصل کریم کنڈی کا انکشاف نیوزی لینڈ کی جیت کے بعد سیمی فائنل میں جانے کیلئے پاکستان کے پاس آخری راستہ کیا ہے؟ عیدالفطر کس تاریخ کو ہوگی؟ محکمہ موسمیات نے پیشگوئی کردی آئینہ وزیر دوبارہ کرکٹ نہیں کھیلے گی: فیصل کریم کنڈی کا انکشاف تازہ ترین ایران پر حملہ: آیت اللہ خامنہ ای کہاں ہیں؟ اسرائیلی سفاکیت کی انتہا: ایران میں اسکول پر حملہ، 50 سے زائد طالبات شہید دشمن کو وہ سبق سکھائیں گے جس کے وہ مستحق ہیں: ایران