ایرانی قیادت کو موبائل فون نے مروایا؟ شائع 02 مارچ 2026 01:45pm

مقبول ترین
نیوزی لینڈ کی جیت کے بعد سیمی فائنل میں جانے کیلئے پاکستان کے پاس آخری راستہ کیا ہے؟
عیدالفطر کس تاریخ کو ہوگی؟ محکمہ موسمیات نے پیشگوئی کردی
آئینہ وزیر دوبارہ کرکٹ نہیں کھیلے گی: فیصل کریم کنڈی کا انکشاف

تازہ ترین
اسرائیل پر ایک بہت بڑا نیا حملہ کیا ہے: ایرانی فوج
'ایران کی جانب سے پہلے حملہ کرنے کا کوئی ثبوت نہیں تھا': پینٹاگون کی کانگریس کو بریفنگ
برطانیہ ایران پر حملوں میں شامل نہیں اور نہ ہی شامل ہوگا: برطانوی وزیراعظم