US Embassy Visa Appointments Cancelled | Islamabad Visa Update | Pakistan Travel Notice - Aaj News

US Embassy Visa Appointments Cancelled | Islamabad Visa Update | Pakistan Travel Notice - Aaj News
Published 09 Mar, 2026 11:55am
ویڈیوز
US Embassy Visa Appointments Cancelled | Islamabad Visa Update | Pakistan Travel Notice - Aaj News
مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین