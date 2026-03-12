Islamabad Airport Flights Suspended | NOTAM Issued | Air Travel Update - Breaking News

Islamabad Airport Flights Suspended | NOTAM Issued | Air Travel Update - Breaking News
Published 12 Mar, 2026 12:05pm
ویڈیوز
Islamabad Airport Flights Suspended | NOTAM Issued | Air Travel Update - Breaking News
مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین