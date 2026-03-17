Trump Seeks EU & NATO Support | Europe Refuses Role | World Rresponse Hormuz Issue - 9AM Headlines

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Published 17 Mar, 2026 12:00pm
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