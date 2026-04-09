پاکستان کی میزبانی میں ایران امریکا مذاکرات

شائع 09 اپريل 2026 07:16pm
امریکا اور ایران کے درمیان جنگ بندی کے بعد پاکستان فریقین کے درمیان ہونے والے مذاکرات کی میزبانی کر رہا ہے، مذاکرات کا اہم ترین مرحلہ ہفتے کو اسلام آباد میں شیڈول ہے، جس میں دونوں ملکوں کے وفود شریک ہوں گے۔ امریکی وفد کی سربراہی نائب صدر جے ڈی وینس کریں گے جب کہ ان کے ہمراہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد جیرڈ کشنر اور خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکوف بھی شامل ہوں گے۔ ایران کی نمائندگی ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر قالیباف اور وزیرِ خارجہ عباس عراقچی کریں گے۔ امریکا-ایران مذاکرات اور مہمانوں کی آمد کے باعث اسلام آباد میں جمعرات اور جمعہ کو عام تعطیل کا اعلان کیا گیا ہے جب کہ سیکیورٹی کے بھی انتہائی سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔

