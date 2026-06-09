بجٹ 27-2026 میں تعلیم پر خصوصی توجہ شائع 09 جون 2026 01:06pm Today Videos Join our Whatsapp Channel Pakistan Education Budget 2026-27 | Focus on Ongoing Projects Over New Schemes - Aaj News Facebook Twitter Whatsapp Comments تبصرے 1000 حروف تبولا Taboola ads will show in this div مقبول ترین گلگت بلتستان انتخابات: پیپلز پارٹی 5 اور آزاد امیدوار ایک نشست جیتنے میں کامیاب گلگت بلتستان انتخابات: کہاں کون کس پر بھاری، 24 حلقوں کی مکمل گائیڈ اوکاڑہ اور ساہیوال کی جنگ: ایٹم بم، میمز اور حملہ آور لال کبوتر اسکواڈ، معاملہ کیا ہے؟ گلگت بلتستان انتخابات: پیپلز پارٹی 5 اور آزاد امیدوار ایک نشست جیتنے میں کامیاب گلگت بلتستان انتخابات: کہاں کون کس پر بھاری، 24 حلقوں کی مکمل گائیڈ اوکاڑہ اور ساہیوال کی جنگ: ایٹم بم، میمز اور حملہ آور لال کبوتر اسکواڈ، معاملہ کیا ہے؟ تازہ ترین جھنگ: 18 سالہ طالبہ کے ساتھ مبینہ اجتماعی زیادتی کرنے والے ملزمان گرفتار دو یا تین روز میں ایران کے ساتھ معاہدے کا منصوبہ پیش کرسکتے ہیں: صدر ٹرمپ جنگ بندی مسودے میں خطے کے تمام علاقوں کو شامل کیا جائے گا: امیر سعید