پاکستان کا بجٹ کیسے بنتا ہے؟ شائع 17 جون 2026 12:31pm Today Videos Join our Whatsapp Channel Government Budget Planning Explained | Income, Expenses & Financial Strategy Model - Aaj News Facebook Twitter Whatsapp Comments تبصرے 1000 حروف تبولا Taboola ads will show in this div مقبول ترین سونے کی قیمت میں بڑی کمی، فی تولہ کتنے کا ہو گیا؟ قومی بچت اسکیموں میں زیادہ منافع کیسے حاصل کریں؟ جانیے 5 آسان طریقے لاٹری میں 3 کروڑ درہم جیتنے والے پہلے خوش نصیب کی شناخت سامنے آگئی سونے کی قیمت میں بڑی کمی، فی تولہ کتنے کا ہو گیا؟ قومی بچت اسکیموں میں زیادہ منافع کیسے حاصل کریں؟ جانیے 5 آسان طریقے لاٹری میں 3 کروڑ درہم جیتنے والے پہلے خوش نصیب کی شناخت سامنے آگئی تازہ ترین ایران امریکا معاہدے پر دستخط کا مقام تبدیل، میزبانی پاکستان کرے گا صدر ٹرمپ اسرائیل پر برہم، نیتن یاہو کو ایران معاہدے کی دستاویز دکھانے سے انکار امریکا اور ایران کے خفیہ 14 نکاتی معاہدے کی مبینہ تفصیلات سامنے آگئیں