پرائیویٹ ملازمین کی کم از کم تنخواہ میں اضافے کا اعلان شائع 18 جون 2026 10:59am Today Videos Join our Whatsapp Channel Pakistan Minimum Wage Increase | Private Sector Salary Hike Announcement 2026 - Aaj News Facebook Twitter Whatsapp Comments تبصرے 1000 حروف تبولا Taboola ads will show in this div مقبول ترین سونے کی قیمت میں بڑی کمی، فی تولہ کتنے کا ہو گیا؟ قومی بچت اسکیموں میں زیادہ منافع کیسے حاصل کریں؟ جانیے 5 آسان طریقے لاٹری میں 3 کروڑ درہم جیتنے والے پہلے خوش نصیب کی شناخت سامنے آگئی سونے کی قیمت میں بڑی کمی، فی تولہ کتنے کا ہو گیا؟ قومی بچت اسکیموں میں زیادہ منافع کیسے حاصل کریں؟ جانیے 5 آسان طریقے لاٹری میں 3 کروڑ درہم جیتنے والے پہلے خوش نصیب کی شناخت سامنے آگئی تازہ ترین امریکا اور ایران کے صدور نے تاریخی امن معاہدے پر دستخط کر دیے امریکا نے امن معاہدے کی مکمل تفصیلات جاری کردیں 'ایک بے وقوف قوم نے کہا ایران پر بم برساتے رہو': ٹرمپ اسرائیل پر غصّہ