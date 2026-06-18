پرائیویٹ ملازمین کی کم از کم تنخواہ میں اضافے کا اعلان

شائع 18 جون 2026 10:59am
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Pakistan Minimum Wage Increase | Private Sector Salary Hike Announcement 2026 - Aaj News
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