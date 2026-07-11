مسافر دورانِ پرواز طیارے کی کھڑکی سے باہر نکل گیا
یونان سے جرمنی جانے والی رائن ایئر کی ایک پرواز میں ٹیک آف کے چند ہی منٹ بعد خوفناک واقعہ پیش آیا، جب طیارے کی ایک کھڑکی دورانِ پرواز اپنی جگہ سے اکھڑ گئی اور ایک 61 سالہ مسافر آدھا کھڑکی سے باہر نکل گیا۔ قریب بیٹھے مسافروں نے فوری کارروائی کرتے ہوئے اسے واپس اندر کھینچ لیا، جس کے بعد طیارے کو ہنگامی طور پر واپس تھیسالونیکی ایئرپورٹ پر اتار لیا گیا۔
امریکی خبررساں ادارے واشنگٹن پوسٹ کے مطابق یہ واقعہ جمعے کی صبح یونان کے شہر تھیسالونیکی سے جرمنی کے شہر میمنگن جانے والی رائن ایئر کی ذیلی کمپنی مالٹا ایئر کی پرواز میں پیش آیا۔
ایئرلائن کے مطابق ٹیک آف کے کچھ ہی دیر بعد طیارے کی ایک مسافر کھڑکی اپنی جگہ سے الگ ہو گئی، جس کے باعث پرواز کو فوری طور پر واپس تھیسالونیکی ایئرپورٹ لانے کا فیصلہ کیا گیا۔
واقعے میں زخمی ہونے والا 61 سالہ مسافر گردن اور کندھے پر چوٹیں آنے کے ساتھ رگڑ لگنے سے بھی زخمی ہوا۔ اسے طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کیا گیا، تاہم بعد ازاں اس کی حالت کے بارے میں فوری طور پر کوئی تفصیلات جاری نہیں کی گئیں۔
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A Ryanair flight from Greece to Germany returned shortly after takeoff after a cabin window reportedly became dislodged mid-air. Passengers reportedly pulled a man back inside after he was left hanging out of the window. The aircraft landed safely, and Ryanair arranged a… pic.twitter.com/Q00hsurucV— Ihtisham Ul Haq (@iihtishamm) July 10, 2026
مسافروں نے مقامی میڈیا کو بتایا کہ اچانک زور دار دھماکے جیسی آواز سنائی دی، جس کے فوراً بعد طیارے میں دباؤ کم ہو گیا، آکسیجن ماسک نیچے آ گئے اور طیارہ تیزی سے نچلی بلندی کی جانب آنے لگا۔
ایک خاتون مسافر نے ریڈیو تھیسالونیکی کو بتایا کہ زیادہ تر مسافر سو رہے تھے کہ اچانک زور دار آواز آئی، جیسے کسی ٹائر کے پھٹنے کی آواز ہو۔ انہوں نے کہا کہ چند لمحوں میں ہر طرف چیخ و پکار مچ گئی۔
خاتون کے مطابق متاثرہ مسافر کا سر، گردن اور کندھے کھڑکی سے باہر چلے گئے تھے، تاہم اس کے قریب بیٹھے مسافروں نے فوری طور پر اسے پکڑ کر واپس اندر کھینچ لیا، جس سے ایک بڑا سانحہ ٹل گیا۔
امریکی نیشنل ٹرانسپورٹیشن سیفٹی بورڈ (این ٹی ایس بی) نے بتایا کہ ابتدائی اطلاع کے مطابق پرواز کو دائیں انجن میں خرابی اور کیبن کے دباؤ میں کمی کے باعث واپس موڑنا پڑا۔ تاہم رائن ایئر نے ابھی تک کھڑکی اکھڑنے کی حتمی وجہ نہیں بتائی۔
حکام کے مطابق واقعے کی تحقیقات شمالی مقدونیہ کا فضائی حادثات تحقیقاتی ادارہ کرے گا، کیونکہ یہ واقعہ اسی ملک کی فضائی حدود میں پیش آیا۔
سوشل میڈیا پر سامنے آنے والی ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کیبن میں دباؤ کم ہونے کے بعد مسافر آکسیجن ماسک پہنے ہوئے ہیں، جبکہ ایک ویڈیو میں متاثرہ کھڑکی بھی دیکھی جا سکتی ہے۔
ہوابازی کے ماہر اور سابق پائلٹ شائے گیلاد نے کہا کہ ایسے واقعات انتہائی کم پیش آتے ہیں، تاہم یہ واقعہ ہر وقت سیٹ بیلٹ باندھے رکھنے کی اہمیت کو واضح کرتا ہے، کیونکہ اچانک دباؤ ختم ہونے کی صورت میں چند ابتدائی لمحے انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔
یہ طیارہ بوئنگ 737-800 ماڈل کا تھا، جس میں 189 مسافروں کے بیٹھنے کی گنجائش ہے۔ فلائٹ ریکارڈ کے مطابق طیارہ تقریباً 15 ہزار فٹ کی بلندی تک پہنچنے کے بعد فوری طور پر نیچے آیا اور تقریباً ایک گھنٹے بعد بحفاظت تھیسالونیکی ایئرپورٹ پر لینڈ کر گیا۔
ایئرلائن کا کہنا ہے کہ تمام مسافر بحفاظت ٹرمینل واپس پہنچ گئے، جبکہ بعد ازاں انہیں جرمنی روانہ کرنے کے لیے متبادل طیارے کا انتظام کیا گیا۔