Pakistan Power Crisis | Karachi Load Shedding 12 Hours | Peshawar Quetta Electricity - Aaj News

Pakistan Power Crisis | Karachi Load Shedding 12 Hours | Peshawar Quetta Electricity - Aaj News
Published 30 Jul, 2026 04:25pm
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Pakistan Power Crisis | Karachi Load Shedding 12 Hours | Peshawar Quetta Electricity - Aaj News
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