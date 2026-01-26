امریکا میں شدید برف باری

.
شائع 26 جنوری 2026 02:56pm
Sidebar
واشنگٹن ڈی سی
واشنگٹن ڈی سی
واشنگٹن ڈی سی
واشنگٹن ڈی سی
واشنگٹن ڈی سی
واشنگٹن ڈی سی
نیویارک
نیویارک
نیویارک
نیویارک
نیویارک
نیویارک
امریکا: ٹیکساس
امریکا: ٹیکساس
واشنگٹن ڈی سی
واشنگٹن ڈی سی
واشنگٹن ڈی سی
واشنگٹن ڈی سی
واشنگٹن ڈی سی
واشنگٹن ڈی سی
نیویارک
نیویارک
نیویارک
نیویارک
نیویارک
نیویارک
نیویارک
نیویارک
نیویارک
نیویارک
ٹیکساس
ٹیکساس
نیویارک
نیویارک
کینٹیکی
کینٹیکی
نیویارک
نیویارک
واشنگٹن ڈی سی
واشنگٹن ڈی سی
نیویارک
نیویارک
نیویارک
نیویارک
نیویارک
نیویارک
نیویارک
نیویارک

امریکا میں شدید برفانی طوفان نے متعدد ریاستوں کو متاثر کیا ہے، جن میں نیو یارک، بوسٹن، فلڈیلفیا، بالٹی مور، واشنگٹن ڈی سی، رچمنڈ، شکاگو، ڈیٹرائٹ، میمفس، نشویل، شریوپورٹ، ڈلاس، اوکلاہوما سٹی، لٹل راک، ٹینسی، ٹیکساس، نیو یارک، ارکنساس، مشی گن اور ورجینیا سرفہرست ہیں۔ اس طوفان میں 7 افراد جاں بحق اور معمولاتِ زندگی شدید متاثر ہوکر رہ گئے ہیں۔ کئی ریاستوں میں بجلی معطل ہے ہزاروں فلائٹس منسوخ ہو چکی ہیں، سڑکیں برف سے بند ہیں، اسکول اور کاروباربند ہیں اور ایمرجنسی نافذ ہے۔

مقبول ترین
تازہ ترین