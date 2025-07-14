لائیو ٹی وی  
بدھ, ستمبر 03, 2025  
09 Rabi ul Awal 1447  
بلاگ

بلاگ شائع 28 جون 2025 07:52pm

شکوہ کوئی دریا کی روانی سے نہیں ہے

کاش قدرتی مناظر سے لطف اندوز ہونے والوں کو محفوظ رکھنے کے لیے بھی ویسی ہی سنجیدگی دکھائی جاتی جیسی ہم سیاسی بیانات یا پروٹوکول میں دکھاتے ہیں۔
بلاگ شائع 04 اپريل 2025 04:10pm

لکھنے کے لیے الفاظ کی ڈھنڈیا

لکھنے کے لیے الفاظ کی ڈھنڈیا
گزشتہ سے پیوستہ: (حضور!جان کی امان۔۔۔۔) سوچ رہا ہوں کہ ایسے الفاظ کہاں سے لاؤں کہ اپنی بات کہہ ڈالوں، تنقید کرلوں،...
