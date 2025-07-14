صوبے کے 55 کالجوں کو پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے کرنے کی تیاری مکمل ، محکمہ اعلیٰ تعلیم خیبرپختونخوا نے لسٹ جاری کردی
پاکستان
شائع 14 جولائ 2025 01:00pm
خاندانی روایات سے دوری نئی نسل کو بے راہ روی کی جانب تیزی سے گامزن کر رہا ہےمقررین
بلاگ
اپ ڈیٹ 05 اگست 2025 10:56pm
آوازیں لگا کر اخبار بیچنے والے ہاکر اب بہت تھوڑے رہ گئے ہیں، کبھی یہ ایک فن تھا، ہوٹل ڈی پیرس چھوٹکی گٹی حیدرآباد کے...
بلاگ
شائع 24 جولائ 2025 12:35pm
یہ کہانی ہے ایک سکہ فروش کی، جس نے یورپ کی سب سے طاقتور مالیاتی سلطنت اور ایک پورے ناجائز ملک کی بنیاد رکھی
بلاگ
شائع 25 جولائ 2025 10:15am
فرانسیسیوں کی حدبندی نے دو ممالک کو آمنے سامنے لاکھڑا کیا
دنیا
شائع 13 جولائ 2025 01:36pm
وہ وقت دور نہیں جب انگریز دوبارہ اپنے ریستوراں اور ہوٹلز کے باہر لکھنا شروع کردیں گے۔۔۔ ”Dogs and Indians are not allowed“
دنیا
شائع 12 جولائ 2025 09:14am
اصل خرابی کہاں ہوئی؟ حادچۓ سے پہلے پائلٹس کے درمیان مکالمہ کیا ہوا؟
بلاگ
شائع 10 جولائ 2025 01:03pm
خاموشی کی موت: حمیرا اصغر اور سوشل میڈیا کے دھوکے میں جیتا معاشرہ
دنیا
شائع 25 جون 2025 09:32am
ایمرجنسی لینڈنگ یا کچھ اور؟ طیارہ واپس کیسے جائے گا؟ برطانوی فوج بھی الجھن کا شکار
بلاگ
شائع 28 جون 2025 07:52pm
کاش قدرتی مناظر سے لطف اندوز ہونے والوں کو محفوظ رکھنے کے لیے بھی ویسی ہی سنجیدگی دکھائی جاتی جیسی ہم سیاسی بیانات یا پروٹوکول میں دکھاتے ہیں۔
دنیا
شائع 11 مئ 2025 02:48pm
پاک بھارت لڑائی کے دوران سامان و آلات حرب کی خوبیاں اور خامیاں سامنے آچکی ہیں
بلاگ
شائع 04 جون 2025 05:38pm
کبھی باغات، درختوں اور رنگ برنگی تتلیوں کا شہر کہلانے والا کراچی، آج دھواں، گرد اور کنکریٹ کے جنگل میں تازہ ہوا کو ترستا ہے
بلاگ
اپ ڈیٹ 05 مئ 2025 01:32pm
ایک بھی نیوکلئیر بم پھٹا تو کتنے لوگ مارے جائیں گے؟
بلاگ
شائع 24 اپريل 2025 10:28am
بھارت کا اصل پلان کیا ہے؟
بلاگ
شائع 16 اپريل 2025 10:41am
بجلی پیدا کرنے والے نجی کارخانوں سے عظیم الشان معاہدوں کا بوجھ بھی عوام کو ہی اٹھانا پڑا
بلاگ
شائع 23 اپريل 2025 10:35pm
یہ صرف قربانی کے جانوروں کی مویشی منڈی ہی نہیں بلکہ ملکی معیشت کا ایک بڑا حب کہلاتی ہے
بلاگ
شائع 10 اپريل 2025 12:58pm
کراچی غریب پرور شہر، آگ میں نہ جھونکیں
بلاگ
شائع 04 اپريل 2025 04:10pm
گزشتہ سے پیوستہ: (حضور!جان کی امان۔۔۔۔) سوچ رہا ہوں کہ ایسے الفاظ کہاں سے لاؤں کہ اپنی بات کہہ ڈالوں، تنقید کرلوں،...
بلاگ
شائع 01 مارچ 2025 08:51am
بادشاہ سلامت کا اقبال بلند ہو۔۔۔
بلاگ
اپ ڈیٹ 24 مارچ 2025 03:16pm
متنازع پیکا قانون کا بہترین استعمال ایسے ہوتا ہے
بلاگ
اپ ڈیٹ 26 فروری 2025 11:08pm
قدیم ثقافت اور آرٹ کے امین شہر کا تاریخی ناز سینما بھی منہدم کر دیا گیا
بلاگ
شائع 21 فروری 2025 05:09pm
ان کی گرفتاری کے پس پردہ تلخ حقائق ہیں
بلاگ
شائع 18 فروری 2025 03:29pm
شاید یہ پڑھنے والوں کے لیے حیران کن ہو مگر ان خوشبوں کا تعریف کے لفظوں اور شکریہ کے الفاظ سے گہرا تعلق ہے
بلاگ
شائع 14 فروری 2025 11:18pm
جب پسند و ناپسند کو معیاربنا لیا جائے، توتحریکیں زندہ نہیں رہتیں، قصہ پارینہ بن جاتی ہیں
لائف اسٹائل
شائع 05 فروری 2025 02:40pm
شعرا کا کامک کرداروں میں پیش کیا جانا درحقیقت ان کے علمی مقام اور عظمت کی تنزلی کے مترادف ہے
بلاگ
شائع 30 جنوری 2025 04:05pm
مارے حکمرانوں نے پاکستان کو ایسا سہانا سپنا بنانے کے خواب دکھائے ہیں کہ امریکہ اور یورپ پیچھے رہ گئے، یہ بات کوئی یقین کرنے کو تیار نہیں تھا
بلاگ
شائع 25 جنوری 2025 03:19pm
ہاتھوں میں بندوق اور سینے پر پولیس کا بیج سجائے پولیس اہلکار نہیں بلکہ مبینہ طور پر ڈاکوؤں کے سہولت کار اور گھر کے ہی بھیدی ہیں
بلاگ
شائع 16 جنوری 2025 10:36am
کسی کو تجارت کا لالچ دے کر راضی کرلیا گیا تو کسی کو کچھ اور لیکن اگر کوئی نہ مانا تو اسے نشانِ عبرت بنا ڈالا گیا
بلاگ
شائع 09 جنوری 2025 03:09pm
بڑے مالیاتی بحرانوں اور افراطِ زر کے بعد دنیا کا اسلامی مالیاتی آلات کی جانب رجحان بڑھ گیا
بلاگ
شائع 31 دسمبر 2024 10:03am
اے اے زیڈ گزشتہ کئی سالوں سے صحت کے کچھ اہم مسائل سے نبرد آزما تھے
بلاگ
شائع 26 دسمبر 2024 09:00am
نئی آمریت دروازے پر دستک دے رہی ہے، فیصلہ کرلیں۔ نئے آمر کا مقابلہ کرنا ہے یا غلامی کا طوق گلے میں ڈالنا ہے؟
پاکستان
شائع 25 نومبر 2024 05:30pm
’یہ سب کچھ قدرتی آفات کی طرح ہے، جس کا کوئی حل نظر نہیں آ رہا‘
بلاگ
شائع 19 نومبر 2024 04:37pm
سچ تو یہ ہے کہ یہ ملک بنا ہی چند فیصد مراعات یافتہ لوگوں کی عیاشی اور سہولت کے لیے ہے
بلاگ
شائع 18 نومبر 2024 09:15pm
پاکستانی عوام کے لیے درپیش فضائی آلودگی کے چیلنجز کو سمجھنا بہت ضروری ہے
بلاگ
اپ ڈیٹ 12 نومبر 2024 02:47pm
غیرقانونی تارکین وطن کو نکالنے کیلئے فوج کو استعمال کیا جا سکتا ہے
بلاگ
شائع 02 نومبر 2024 04:53pm
نسلی برتری کا جنون کامیاب ہوگیا تو دنیا ایک اور ہٹلر کا سامنا کرنے کے لیے خود کو تیار کرلے
بلاگ
اپ ڈیٹ 26 اکتوبر 2024 01:18pm
الیکشن نتائج تسلیم نہ کرنے اور سیاست میں تشدد بڑھنے کا رجحان
بلاگ
اپ ڈیٹ 19 اکتوبر 2024 10:33pm
اسرائیلی تحفظ کے لیے امریکی 'تھاڈ' کی تنصیب، فیصلے کی وجہ کیا ہے؟
بلاگ
شائع 05 اکتوبر 2024 10:30am
غزہ کے بے کس عوام نے اسرائیل کا اصل چہرہ بے نقاب کردیا۔ موت تو سب کو آنی ہے، اصل فیصلہ غلامی میں موت یا حسینی شہادت؟
بلاگ
شائع 02 اکتوبر 2024 11:53am
اسرائیل کی مدد کے لیے امریکی بلی آخر کار تھیلے سے باہر آگئی، کیا امریکا کی شہ پر اگلا نمبر پاکستان کا ہوسکتا ہے؟
بلاگ
شائع 28 ستمبر 2024 01:40pm
اسرائیلی وزیراعظم کا 27ستمبر 2012کو اقوام متحدہ میں خطاب بھی دلچسپی سے خالی نہیں تھا
بلاگ
شائع 18 ستمبر 2024 09:59am
کشمیر کی مقامی جماعتوں نیشنل کانفرنس، پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی، پیپلز کانفرنس، عوامی اتحاد پارٹی سمیت اس بار جماعت اسلامی بھی الیکشن میں حصہ لے رہی ہے
بلاگ
شائع 13 اگست 2024 02:38pm
ثمینہ اس بات پر ثابت قدم رہی کہ ان کے ساتھ ظلم کرنے والوں کو سزا ملنی چاہیئے
بلاگ
شائع 03 جولائ 2024 05:36pm
دودھ، بچوں کی خوراک، اسکولوں اور تعلیم کیلئے ضروری اشیاء کو ٹیکس سے مکمل استثنیٰ دیا جائے، تنقیدی جائزہ کی رپورٹ میں مطالبہ
بلاگ
شائع 20 جون 2024 07:06pm
پاکستان کے پیچھے "جیکلز" کھڑے ہیں۔
بلاگ
شائع 16 جون 2024 06:01pm
کھاتے وقت اس بات کا خیال رکھیے گوشت گائے یا بکرے کا ہے مگر پیٹ تو اپنا ہے!
پاکستان
اپ ڈیٹ 13 جون 2024 07:49pm
میں اسکی ماں کہاں سے لاوں, یہ کیسا پاکستان ہے کہ جہاں انصاف نہیں ملتا, خوشبو کی بہن کا سوال
بلاگ
شائع 13 جون 2024 04:44pm
تابڑ توڑ مہنگائی کے اس دور میں قربانی کا فیصلہ کرنے پر آپ کے لیے داد تو بنتی ہی ہے
بلاگ
اپ ڈیٹ 05 جون 2024 10:56pm
ایک اور قابل شرم بات یہ بھی ہے کہ پریٹ آباد سے کچھ ہی دور نشتر آباد فائر اسٹیشن موجود تھا لیکن کارآمد نہیں تھا
پاکستان
شائع 03 جون 2024 07:36pm
موسیٰ خان کی موت نے سُروں پر لگی قدغن کا پردہ فاش کر دیا