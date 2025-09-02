بھارتی آئل کمپنی کو سعودیہ اور عراق سے آخری سپلائی جولائی میں ہوئی تھی
دنیا
شائع 02 ستمبر 2025 10:23am
فرانس، برطانیہ، آسٹریلیا اور کینیڈا کے بعد بیلجیئم بھی فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے کی فہرست میں شامل
دنیا
اپ ڈیٹ 02 ستمبر 2025 06:45pm
دشوار گزار پہاڑی راستے، خراب موسم اور بنیادی سہولیات کی کمی نے ریسکیو کارروائیوں کو شدید متاثر کیا۔
دنیا
شائع 02 ستمبر 2025 11:08am
انہوں نے بھارت کے مسلسل روسی تیل کی خریداری پر برہمی کا اظہار کیا
دنیا
اپ ڈیٹ 01 ستمبر 2025 02:35pm
اسرائیلی کارروائی بین الاقوامی قوانین اور معاہدوں کی کھلی خلاف ورزی ہے۔
دنیا
شائع 02 ستمبر 2025 09:54am
باغی گروپ 'لبریشن موومنٹ' نے اقوام متحدہ سمیت علاقائی اور بین الاقوامی اداروں سے فوری انسانی امداد کی اپیل کردی
لائف اسٹائل
شائع 02 ستمبر 2025 09:36am
رونالڈو کا کہنا ہے کہ : 'میں فٹبال کے لیے آیا تھا لیکن یہاں اور بھی بہت کچھ ہے۔'
دنیا
اپ ڈیٹ 01 ستمبر 2025 11:48pm
تصادم لینڈنگ کی کوشش کے دوران پیش آیا، تحقیقات کا آغاز کردیا، فیڈرل ایوی ایشن
دنیا
اپ ڈیٹ 01 ستمبر 2025 10:20pm
بھارت ہمیں بڑے پیمانے پر سامان فروخت کرتا ہے، ہم ان کے سب سے بڑے گاہک ہیں،
دنیا
اپ ڈیٹ 01 ستمبر 2025 07:11pm
الاسکا میں روسی اور امریکی صدور کے درمیان ملاقات میں یوکرین جنگ کے خاتمے پر اتفاق کیا گیا تھا
دنیا
شائع 01 ستمبر 2025 05:59pm
شہید ہونیوالوں میں بھوک سے مرنےوالے7 فلسطینی بھی شامل
دنیا
اپ ڈیٹ 01 ستمبر 2025 04:11pm
رات کو آنے والے زلزلے سے جانی و مالی نقصان ہوا ہے۔ متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں جاری ہیں، ترجمان افغان طالبان
دنیا
شائع 31 اگست 2025 09:53am
فون ہیکنگ سے ٹارگٹڈ حملے، ایران کا سکیورٹی نظام سوالات کی زد میں
دنیا
شائع 31 اگست 2025 11:41pm
غزہ پر حملے جاری رکھنے کا اعلان، یمن، لبنان اور شام میں کارروائیوں کے بعد مزید حملوں کا عندیہ
دنیا
شائع 31 اگست 2025 10:22pm
دونوں رہنماؤں کا سرحدی کشیدگی کم کرنے اور تجارتی تعلقات بہتر بنانے پر اتفاق، مغربی دباؤ کے خلاف یکجہتی کا اظہار
دنیا
شائع 31 اگست 2025 08:48pm
سیکرٹری دفاع پیٹ ہیگسیتھ نے صدر کی تجویز سے اتفاق کرلیا
دنیا
شائع 31 اگست 2025 06:27pm
حملہ غزہ کی ایک رہائشی عمارت کی پہلی اور دوسری منزل پر کیا گیا، اسرائیلی میڈیا
دنیا
شائع 31 اگست 2025 05:56pm
صدر پرابوو سوبیانتو کا اراکین پارلیمنٹ سے مراعات واپس لینے کا اعلان
دنیا
شائع 31 اگست 2025 08:19pm
بارش کے دوران شہری احتیاطی تدابیر اختیار کریں اور سرکاری ہدایات پر عمل کریں،حکام کی اپیل
لائف اسٹائل
شائع 31 اگست 2025 10:06am
موت کی خبروں نے ان کے چاہنے والوں کو تشویش میں مبتلا کر دیا تھا
دنیا
شائع 31 اگست 2025 09:14am
الرہوی اگست 2024 سے اس عہدے پر فائز تھے۔
دنیا
شائع 31 اگست 2025 08:39am
حماس کی جانب سے اسرائیلی فوج کے دعوے پر تاحال کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔
دنیا
شائع 31 اگست 2025 06:51pm
امریکی صدر اور بھارتی وزیر اعظم مودی کے درمیان تعلقات میں دوریاں بڑھتی جا رہی ہیں، نیو یارک ٹائمز
دنیا
اپ ڈیٹ 31 اگست 2025 02:29am
میٹا نے خبر شائع ہونے سے پہلے درجن بھر بوٹس، بشمول پیروڈی اور غیر لیبل شدہ، ہٹا دیے
دنیا
شائع 30 اگست 2025 09:58am
اس حوالے سے ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر طویل پوسٹ شائع کی ہے
دنیا
شائع 30 اگست 2025 08:02pm
بھارتی میڈیا نے 28 اگست 2025 کو 3 پاکستانی شہریوں کے حوالے سے من گھڑت خبر دی
دنیا
اپ ڈیٹ 30 اگست 2025 07:17pm
فوجی پریڈ میں چینی صدر کے ساتھ کم جونگ اون اور صدر پوٹن ایک ساتھ اسٹیج پر نظر آئیں گے۔
دنیا
شائع 30 اگست 2025 06:32pm
یوکرین کو پیٹریاٹ ایئر ڈیفنس سسٹم فروخت کرنے کا منصوبہ تیار کیا گیا ہے
دنیا
شائع 29 اگست 2025 12:30pm
طلبہ نے اس واقعے کے خلاف جمعہ کو پولیس ہیڈکوارٹر کے سامنے احتجاج کا اعلان کیا تھا۔
دنیا
اپ ڈیٹ 30 اگست 2025 12:45am
فلسطینی قیادت پر وعدوں کی خلاف ورزی اور امن عمل کو نقصان پہنچانے کا الزام
دنیا
شائع 29 اگست 2025 09:33pm
احمد غالب کو پچھلے سال 10 اگست کو وزیراعظم مقرر کیا گیا تھا
دنیا
شائع 29 اگست 2025 08:51pm
کشتی میں 160 افراد سوار تھے، حادثہ موریطانیہ کے ساحل کے قریب پیش آیا
دنیا
شائع 29 اگست 2025 07:56pm
شیناوترا خاندان کی چھٹی شخصیت ہیں جنہیں فوج یا عدلیہ نے برطرف کیا
دنیا
شائع 29 اگست 2025 06:42pm
بھارت نے کینیڈا کے لیے دنیش کے پٹنائک کو ہائی کمشنراور اوٹاوا نے کرسٹوفر کوٹر کو نئی دہلی میں نیا سفیر مقرر کردیا
دنیا
اپ ڈیٹ 29 اگست 2025 07:04pm
ترک وزیرخارجہ کا حکان فیدان کا بین الاقوامی برادری سے اسرائیل کو اسلحہ کی فراہمی بند کرنے کا مطالبہ
دنیا
شائع 29 اگست 2025 02:28pm
آر ایس ایس کئی سالوں سے اقلیتی گروپوں جیسے مسلمانوں کے ہاں زیادہ بچوں کی پیدائش کو بڑی تشویش سمجھتی آئی ہے۔
دنیا
شائع 28 اگست 2025 05:39pm
یہ ویڈیو سامنے آتے ہی سوشل میڈیا پر شدید تنقید کا طوفان امڈ آیا
دنیا
شائع 29 اگست 2025 04:33pm
جرمن جاسوس کی ایک انوکھی اور دلچسپ داستان
دنیا
شائع 29 اگست 2025 11:35am
عباس عراقچی نے یورپی یونین کے خارجہ پالیسی کے سربراہ کو خط لکھ دیا
دنیا
شائع 29 اگست 2025 10:51am
یہ بات زیلنسکی نے ایک ورچوئل ملاقات میں کہی۔
دنیا
شائع 29 اگست 2025 10:09am
حادثے کے مقام پر ائیر شو دیکھنے آئے لوگوں نے بھی یہ منظر دیکھا اور افسوس کا اظہار کیا۔
دنیا
شائع 29 اگست 2025 09:48am
بمباری کے وقت انصاراللہ کے سربراہ عبدالملک الحوثی ٹی وی پر خطاب کر رہے تھے جبکہ حوثی اکثریتی جماعت انصاراللہ نے اسرائیلی دعوے کی تردید کی ہے۔
دنیا
شائع 29 اگست 2025 12:57am
روس، شمالی کوریا، ایران اور میانمار کے رہنما 3 ستمبر کو بیجنگ میں شی جن پنگ کے ساتھ فوجی پریڈ میں شریک ہوں گے
دنیا
شائع 28 اگست 2025 11:08pm
فائرنگ مبینہ طور پر دُلہن کی رشتہ دار خاتون نے کی تھی، ملزمہ گرفتار
دنیا
اپ ڈیٹ 28 اگست 2025 10:48pm
حملے میں 2 بچے بھی ہلاک، کئی عمارتوں کو نقصان پہنچا
دنیا
اپ ڈیٹ 28 اگست 2025 11:19pm
دماغی مردہ اس شخص میں یہ پھیپھڑے 9 دن تک فعال رہے
دنیا
اپ ڈیٹ 28 اگست 2025 10:05pm
سوزن موناریز کو سینٹرز فار ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریوینشن کا سربراہ بنے ابھی ایک ماہ بھی مکمل نہیں ہوا
دنیا
اپ ڈیٹ 28 اگست 2025 10:00pm
فیملی مذہبی سفر سے واپس آ رہی تھی، 5 افراد کو بچا لیا گیا
دنیا
شائع 28 اگست 2025 06:51pm
نریندر مودی امریکا کا دورہ کرنے میں ناکام رہے جبکہ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں فیلڈ مارشل عاصم منیر کو مدعو کیا، ایلدار ممدوف
دنیا
شائع 28 اگست 2025 04:56pm
بھارت کی پالیسیوں سے امریکا میں سب کو نقصان ہو رہا ہے، پیٹر ناوارو کا بلوم برگ کو انٹرویو