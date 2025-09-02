170 رنز کے ہدف کے تعاقب میں پاکستان ٹیم مقررہ 20 اوورز میں 9 وکٹوں کے نقصان پر 151 رنز بناسکی
کھیل
شائع 02 ستمبر 2025 06:36pm
سی پی ایل میں پیٹریوٹس کے خلاف میچ میں سابق ویسٹ انڈیز کپتان نے صرف 29 گیندوں پر 65 رنز بنائے
کھیل
اپ ڈیٹ 01 ستمبر 2025 06:01pm
انعامی رقم 2022 کے ویمنز ورلڈ کپ کے مقابلے میں 4 گنا زیادہ ہے
کھیل
شائع 02 ستمبر 2025 09:34am
ٹیسٹ کرکٹ ہمیشہ میری سب سے اہم ترجیح رہی ہے، اسٹارک
کھیل
شائع 02 ستمبر 2025 12:01am
آصف علی نے 21 ایک روزہ اور 58 ٹی ٹوئنٹی انٹرنشنلز میں پاکستان کی نمائندگی کی
کھیل
اپ ڈیٹ 30 اگست 2025 11:51pm
صائم ایوب نے 38 گیندوں پر 69 رنز کی اننگز کھیلی
لائف اسٹائل
شائع 31 اگست 2025 11:07am
بیٹی کی پیدائش پر شاداب خان نے انتہائی خوشی کا اظہار کیا ہے
کھیل
شائع 30 اگست 2025 07:09pm
پی سی بی نے ویڈیو جاری کی جس میں قومی کرکٹرز راشد خان سے بھائی کے انتقال پر تعزیت کر رہے ہیں۔
کھیل
اپ ڈیٹ 30 اگست 2025 10:47pm
آرینا سبالینکا کے میچ کے دوران لڑکے نے محبوبہ کو انگوٹھی پہنا کر تماشائیوں کے دل جیت لیے، سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل
کھیل
اپ ڈیٹ 30 اگست 2025 12:25am
183 رنز کے ہدف کے تعاقب میں افغانستان کی ٹیم 143 رنز پر ڈھیر ہوگئی۔
کھیل
شائع 29 اگست 2025 05:41pm
بلے باز نے ایک ہی اوور میں 3 چھکے لگا کر محض ایک گیند پر 22 رنز سمیٹ کر شائقین کو حیران کردیا
کھیل
شائع 28 اگست 2025 06:34pm
سیریز آئندہ ماہ شیڈول ایشیا کپ سے قبل ایک اہم تیاری سمجھی جا رہی ہے
لائف اسٹائل
شائع 27 اگست 2025 11:37am
سابق کرکٹر کا مداحوں کو احتیاطی تدابیر اپنانے کا مشورہ
کھیل
شائع 25 اگست 2025 06:27pm
خبر سامنے آئی تھی ون ڈے کے لیے رضوان کی جگہ سلمان علی آغا کو کپتان بنانے پر غور کیا جارہا ہے۔
کھیل
شائع 26 اگست 2025 01:03am
افسوسناک واقعہ ویڈیو میں قید، سوشل میڈیا صارفین کا افسوس کا اظہار
کھیل
شائع 25 اگست 2025 05:06pm
بھارتی کرکٹ شائقین کے لیے 24 اگست ایک اداس دن ثابت ہوا
کھیل
شائع 25 اگست 2025 12:01am
واقعہ کی خبر سن کر ملزم غلام غوث کی والدہ بھی دل کا دورہ پڑنے سے جان کی بازی ہار گئیں
کھیل
شائع 24 اگست 2025 05:32pm
ایشیا کپ سے قبل محمد رضوان اور شان مسعود کی ناقص پرفارمنس ریڈار پر آگئی
لائف اسٹائل
شائع 25 اگست 2025 09:32am
صحت کے لیے محنت کرنا ضروری ہے، رونالڈو
کھیل
شائع 24 اگست 2025 01:35pm
بھارتی بلے باز کی ریٹائرمنٹ سے ٹیسٹ کرکٹ کا ایک سنہری باب ختم ہوگیا
کھیل
شائع 24 اگست 2025 05:09pm
432 رنز کے تعاقب میں جنوبی افریقی ٹیم 155 رنز پر ڈھیر، 278 رنز سے ہار کا سامنا
کھیل
شائع 22 اگست 2025 08:14pm
پروٹیز کے 278 رنز کے جواب میں کینگروز 193 رنز پر ڈھیر ہوگئے۔
کھیل
شائع 24 اگست 2025 09:48am
افغانستان ٹیم ایشیا کپ سے قبل سہ ملکی سیریز میں حصہ لے گی۔
لائف اسٹائل
شائع 24 اگست 2025 11:34am
رونالڈو کی یہ عاجزی اور ثقافتی احترام سوشل میڈیا صارفین کو بھا گیا۔
کھیل
شائع 22 اگست 2025 04:42pm
بھارت کی پاکستان کے خلاف ایشیا کپ میں نہ کھیلنے کی قیاس آرائیاں دم توڑ گئی
کھیل
شائع 22 اگست 2025 03:12pm
جنوبی افریقا نے ورلڈ کپ 2027 کے لیے ملک بھر کے 8 وینیوز کی تصدیق کردی
کھیل
اپ ڈیٹ 19 اگست 2025 07:27pm
جھگڑے کے دوران مقتول کا بھائی اور ماموں بھی زخمی، پولیس نے واقعے کا مقدمہ درج کرکے ملزم کو گرفتار کرلیا
کھیل
شائع 19 اگست 2025 05:43pm
سوریا کمار یادو بھارتی ٹیم کی کمان سنبھالیں گے
کھیل
اپ ڈیٹ 19 اگست 2025 01:46pm
نئے کنٹریکٹس میں کیٹیگری اے کو ختم کردیا گیا، ذرائع
لائف اسٹائل
شائع 21 اگست 2025 02:33pm
ان کا نام ایک معروف اداکارہ کے ساتھ جُڑا، لیکن شادی نہ ہو سکی
کھیل
شائع 18 اگست 2025 05:49pm
بھارتی میڈیا ٹی وی اشتہارات اور ڈیجیٹل ایڈز کے ریٹ سامنے لے آیا
کھیل
شائع 17 اگست 2025 06:05pm
پاکستان ٹیم میں وہی کھیلے گا جو پرفارم کرے گا، قومی سلیکٹر
▶️
کھیل
اپ ڈیٹ 17 اگست 2025 12:50pm
ٹیم کی قیادت اس بار آل راؤنڈر سلمان آغا کے سپرد کی گئی ہے
لائف اسٹائل
شائع 17 اگست 2025 09:51am
کرکٹ حلقوں کا کہنا ہے کہ عرفان پٹھان کی جانب سے برسوں پرانے واقعات کو توڑ مروڑ کر بیان کرنا دراصل پاکستان مخالف بیانیے کو زندہ رکھنے کی کوشش ہے۔
کھیل
شائع 13 اگست 2025 07:55pm
آئی سی سی نے ٹی 20 اور ون ڈے پلیئرز کی رینکنگ جاری کردی
کھیل
شائع 16 اگست 2025 04:51pm
کسی بھی فارمیٹ سے دور بھاگنے والوں کے معاہدے منسوخ ہوں گے، ذرائع
کھیل
شائع 16 اگست 2025 10:39am
اس وقت دنیا میں معیاری شٹل کاکس حاصل کرنا مشکل ہوتا جارہا ہے۔
کھیل
شائع 15 اگست 2025 03:53pm
آئندہ برس سے سینٹرل کنٹریکٹ میں آئی سی سی شیئر کا حصہ نہیں دیا جائے گا، ذرائع
کھیل
اپ ڈیٹ 13 اگست 2025 11:11pm
جیڈن سیلز نے پوری سیریز میں ہمیں پریشان کیا، کپتان پاکستان کرکٹ ٹیم
کھیل
شائع 13 اگست 2025 08:28am
جیڈن سیلز پاکستانی بلے بازوں پر قہر بن کر برسے اور ابتدائی چاروں پاکستانی بلے بازوں کو پویلین کی راہ دکھائی۔
کھیل
شائع 12 اگست 2025 06:39pm
پرو لیگ میں قومی ہاکی ٹیم کی شرکت کے لیے فیڈریشن اور ادارے متفق، ذرائع
کھیل
شائع 12 اگست 2025 07:04pm
بابراعظم کی خراب فارم ان کا پیچھا چھوڑنے کا نام نہیں لے رہی۔
کھیل
شائع 11 اگست 2025 07:05pm
سری لنکن کرکٹ ٹیم پاکستان سے آگے نکل گئی
کھیل
اپ ڈیٹ 12 اگست 2025 11:42am
بھارت کے اسٹار فاسٹ بولر جسپریت بمرا ایشیا کپ کھیلنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔
کھیل
شائع 11 اگست 2025 08:41am
حسن علی نے صرف 12 رنز پر دونوں اوپنرز کو واپسی کا راستہ دکھا دیا
لائف اسٹائل
شائع 12 اگست 2025 10:09am
انسٹاگرام پوسٹ سے منگنی کی افواہوں نے زور پکڑ لیا۔
لائف اسٹائل
شائع 12 اگست 2025 10:48am
انگوٹھی میں انتہائی قیمتی ہیرے جڑے ہوئے ہیں
کھیل
شائع 10 اگست 2025 06:23pm
پاکستان کی جانب سے پلیئنگ الیون میں 3 تبدیلیاں کی گئی ہیں
کھیل
شائع 10 اگست 2025 06:33pm
ایشیا کپ متحدہ عرب امارات میں 9 ستمبر سے شروع ہو گا
کھیل
اپ ڈیٹ 10 اگست 2025 10:44am
محمد صلاح کی یوئیفا پر تنقید: 'سلیمان العبید کی موت کے حقائق کیوں چھپائے جا رہے ہیں؟'