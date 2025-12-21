انڈر 19 ایشیا کپ فائنل: سمیر منہاس کی بھارت کیخلاف شاندار سنچری
انڈر 19 ایشیا کپ کے فائنل میں دبئی کے میدان پر پاکستان نے بھارت کے خلاف پراعتماد آغاز کرتے ہوئے شاندار بیٹنگ کا مظاہرہ کیا، جہاں اوپنر سمیر منہاس نے ذمہ دارانہ اور جارحانہ انداز میں سنچری اسکور کر کے قومی ٹیم کو مضبوط پوزیشن دلا دی۔
دبئی میں کھیلے جا رہے انڈر 19 ایشیا کپ کے فائنل میں پاکستان کے اوپنر سمیر منہاس نے بھارت کے خلاف شاندار بیٹنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے 71 گیندوں پر سنچری مکمل کی۔ یہ سمیر منہاس کی ٹورنامنٹ میں دوسری سنچری ہے، جس نے انہیں ایونٹ کے نمایاں بیٹرز میں شامل کر دیا ہے۔
پاکستان نے فائنل میں بھارت کے خلاف اعتماد کے ساتھ بیٹنگ کا آغاز کیا، جہاں سمیر منہاس نے ابتدا ہی سے بھارتی بولرز پر دباؤ قائم رکھا اور شاٹس کے عمدہ انتخاب سے اسکور بورڈ کو تیزی سے آگے بڑھایا۔
سمیر منہاس کی سنچری کی بدولت قومی ٹیم نے فائنل میں مضبوط بنیاد رکھی، جبکہ دوسرے اینڈ سے بھی بیٹرز نے ذمہ دارانہ کھیل پیش کیا۔ شائقین کرکٹ کی جانب سے سمیر منہاس کی اننگز کو خوب سراہا جا رہا ہے، جو دباؤ کے اس بڑے مقابلے میں پاکستان کے لیے نہایت اہم ثابت ہوئی۔
ٹاس کے بعد گفتگو کرتے ہوئے پاکستان کے کپتان فرحان یوسف کا کہنا تھا کہ گرین شرٹس پوری تیاری کے ساتھ میدان میں اتریں گی اور ٹائٹل جیتنے کی بھرپور کوشش کریں گی۔ ان کے مطابق ٹیم کا مورال بلند ہے اور کھلاڑی فائنل میں بہترین کارکردگی دکھانے کے لیے پُرعزم ہیں۔
پاکستان کی انڈر 19 ٹیم نے اس ٹورنامنٹ میں شاندار کھیل پیش کیا ہے۔ سیمی فائنل میں گرین شرٹس نے دفاعی چیمپئن بنگلا دیش کو 8 وکٹوں سے شکست دے کر فائنل میں جگہ بنائی، جبکہ بھارت نے دوسرے سیمی فائنل میں سری لنکا کو ہرایا تھا۔
فائنل میں سمیر منہاس کی 71 گیندوں پر سنچری نے قومی ٹیم کو پراعتماد آغاز فراہم کیا اور بھارت کے خلاف اس کی جارحانہ بیٹنگ نے گرین شرٹس کے مورال کو مزید بلند کیا۔ شائقین کرکٹ سمیر منہاس کی کارکردگی کو ایونٹ کی اہم ترین اننگز میں شمار کر رہے ہیں، جو پاکستان کے ٹائٹل جیتنے کے امکانات کو مزید مستحکم کرتی ہے۔
قومی انڈر 19 ٹیم نے ٹورنامنٹ میں مجموعی طور پر شاندار کھیل پیش کیا ہے۔ سیمی فائنل میں پاکستان نے دفاعی چیمپئن بنگلہ دیش کو 8 وکٹوں سے شکست دے کر فائنل میں جگہ بنائی، جبکہ بھارت نے دوسرے سیمی فائنل میں سری لنکا کو ہرا کر فائنل کے لیے کوالیفائی کیا تھا۔
پاکستان کی بیٹنگ لائن میں نوجوان بلے باز سمیر منہاس نمایاں کارکردگی کے باعث توجہ کا مرکز ہیں، جو اب تک 4 میچز میں 299 رنز اسکور کر چکے ہیں، جن میں ایک سنچری اور ایک نصف سنچری شامل ہے۔
بولنگ کے شعبے میں بھی قومی ٹیم مضبوط دکھائی دیتی ہے۔ رائٹ آرم فاسٹ بولر عبد السبحان اب تک 11 جبکہ لیفٹ آرم بولر محمد صیام 8 وکٹیں حاصل کر چکے ہیں۔
واضح رہے کہ پاکستان دو بار آئی سی سی انڈر 19 ورلڈ کپ جیت چکا ہے، تاہم اب تک انڈر 19 ایشیا کپ کی ٹرافی قومی ٹیم کے نام نہیں ہو سکی۔ البتہ 2012 کے انڈر 19 ایشیا کپ میں پاکستان بھارت کے ساتھ مشترکہ چیمپئن ضرور رہا تھا۔