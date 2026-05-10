معروف پاکستانی کرکٹر پولیس کے ہتھے چڑھ گئے
پاکستان کرکٹ ٹیم کے مایہ ناز آل راؤنڈر عرفان خان ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے پر پکڑے گئے، جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہی ہے۔
یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب عرفان خان اپنی گاڑی کی اگلی نشست پر بیٹھے سفر کر رہے تھے لیکن انہوں نے حفاظتی بیلٹ نہیں باندھ رکھی تھی۔
وائرل ہونے والی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک ٹریفک پولیس اہلکار ان کی گاڑی کے پاس آتا ہے اور انہیں ٹریفک قوانین کی یاد دہانی کرواتا ہے۔
پولیس اہلکار نے کرکٹر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے سیٹ بیلٹ نہیں پہنی ہوئی، کیا اس خلاف ورزی پر آپ کا چالان کر دیا جائے؟ تاہم جیسے ہی اہلکار کو اندازہ ہوا کہ گاڑی میں موجود شخصیت کوئی عام شہری نہیں بلکہ قومی کرکٹ اسٹار عرفان خان ہیں تو ماحول خوشگوار ہو گیا اور سخت کارروائی کے بجائے دونوں کے درمیان دلچسپ گفتگو شروع ہو گئی۔
بات چیت کے دوران پولیس اہلکار نے عرفان خان سے ان کی پی ایس ایل ٹیم حیدرآباد کنگز مین کی کارکردگی کے بارے میں بھی سوال کیا۔
اہلکار نے پوچھا کہ اس بار آپ کی ٹیم فائنل میں پہنچ کر رنر اپ رہی، اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ جس پر عرفان خان نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔
اس موقع پر دونوں کے درمیان کرکٹ کے حوالے سے کچھ دیر تک گپ شپ ہوتی رہی اور یوں ایک قانونی گرفت کا معاملہ مداح اور کھلاڑی کی محبت بھری گفتگو میں بدل گیا۔
پولیس اہلکار نے انہیں قوم کا قیمتی سرمایہ قرار دیتے ہوئے تاکید کی کہ اپنی سیفٹی کے لیے سیٹ بیلٹ کو لازمی پہنیں۔
بعد ازاں اہلکار نے مذاق میں عرفان کو بتایا کہ انہیں 5,000 روپے جرمانہ دینا پڑے گا، لیکن آخرکار انہیں صرف وارننگ دے کر جانے دیا گیا۔
واضح رہے کہ عرفان خان پاکستان کی جانب سے 9 ون ڈے اور 14 ٹی ٹوئنٹی میچز کھیل چکے ہیں۔ ان کی ٹیم حیدرآباد کنگز مین نے پی ایس ایل 2026 میں شاندار کھیل پیش کیا تھا۔
پہلے چار لیگ میچز میں شکست کے بعد پلے آف میں سابق چیمپیئنز ملتان سلطانز اور اسلام آباد یونائیٹڈ کو ہرا کر فائنل تک رسائی حاصل کی، لیکن فائنل میں اسے پشاور زلمی کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔