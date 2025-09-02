لائیو ٹی وی
English
Women
Aaj News
بدھ 03 ستمبر 2025
|
09 Rabi ul Awal 1447
English
بدھ, ستمبر 03, 2025
09 Rabi ul Awal 1447
Monsoon 2025
تازہ ترین
قومی
دنیا
کاروبار
کھیل
لائف اسٹائل
ویڈیوز
Search
Search
Home
Latest
Covid-19
—
No Confidence
—
Elections
Don't Miss the Latest News
Subscribing is the best way to get our best stories immediately.
Maybe later
Allow Notifications
اہم خبریں
پاکستان
اپ ڈیٹ
02 ستمبر 2025
10:55pm
بنوں میں ایف سی ہیڈ کوارٹر پر دہشت گردوں کا حملہ، 6 جوان شہید، 5 دہشت گرد ہلاک
دہشت گردوں نے ہیڈ کوارٹر کے سیکیورٹی حصار کو توڑنے اور اندر داخل ہونے کی کوشش کی تاہم ناپاک سازش کو ناکام بنادیا گیا، آئی ایس پی آر
پاکستان
شائع
02 ستمبر 2025
11:00pm
کوئٹہ میں شاہوانی اسٹیڈیم کے باہر خودکش دھماکا، 30 سے زائد زخمی، ہلاکتوں کا خدشہ
دھماکا بی این پی کے سربراہ سردار اختر مینگل کی گاڑی کے قریب ہوا تاہم وہ محفوظ رہے۔
کھیل
شائع
02 ستمبر 2025
11:43pm
تین ملکی ٹی 20 سیریز: پہلے میچ میں شکست کے بعد افغانستان کا جوابی وار، پاکستان کو 18 رنز سے ہرادیا
170 رنز کے ہدف کے تعاقب میں پاکستان ٹیم مقررہ 20 اوورز میں 9 وکٹوں کے نقصان پر 151 رنز بناسکی
پاکستان
شائع
02 ستمبر 2025
07:18pm
سیلاب ملتان میں داخل، شگاف ڈالنے کے لیے ڈائنا مائٹ نصب، کبیروالا اور شجاع آباد میں متعدد گاؤں زیر آب
4 سے 5 ستمبر کے دوران دریائے چناب میں پنجند کے مقام پر اونچے درجے کی سیلابی وارننگ جاری
پاکستان
اپ ڈیٹ
02 ستمبر 2025
06:44pm
اسلام آباد سمیت ملک کے مختلف علاقوں میں زلزلہ، شدت کتنی ریکارڈ کی گئی؟
زلزلے کے باعث لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا اور کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے گھروں سے باہر نکل آئے
پاکستان
شائع
02 ستمبر 2025
05:19pm
وزیراعظم اور روسی صدر کی بیجنگ میں ملاقات، دوطرفہ تعلقات کو فروغ دینے کا عزم
ملاقات میں نائب وزیراعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی شریک تھے
پاکستان
اپ ڈیٹ
02 ستمبر 2025
05:41pm
سیلاب اس وقت پنجاب کے کس مقام پر ہے اور سندھ میں کب داخل ہوگا؟
بھارت کی جانب سے چھوڑا گیا 12 سے 13 لاکھ کیوسک پانی گڈو بیراج تک پہنچنے کا خدشہ ہے۔
پاکستان
اپ ڈیٹ
02 ستمبر 2025
07:41pm
کراچی میں مزید بارشوں کی پیشگوئی، اربن فلڈنگ کا بھی خدشہ
این ڈی ایم اے نے اسلام آباد اور پنجاب کے مختلف علاقوں میں بارشوں کا الرٹ جاری کردیا
سعودی عرب اور عراق نے بھارت کو تیل کی فراہمی بند کردی، مودی کی مشکلات میں اضافہ
آج خاص
وفاقی حکومت نے ہفتے کو عام تعطیل کا اعلان کردیا
ابھیشیک بچن سے منگنی ٹوٹنے کے بعد میں ایک خول میں سمٹ گئی تھی، کرشمہ کپور کا دردناک انکشاف
کیریبیئن پریمیئر لیگ میں پولارڈ کا لاٹھی چارج، 8 گیندوں پر 7 چھکے جڑ دیے
افغانستان میں زلزلے کی تباہ کاریاں، آنکھوں دیکھی تصویری داستان
مچل اسٹارک کا ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل سے ریٹائرمنٹ کا اعلان
کرسٹیانو رونالڈو سعودی عرب کی نئی سیاحتی اور ثقافتی مہم کا حصہ بن گئے
مقبول ترین
چائے پیش کرنے کا انداز دل کو بھا گیا، پرنسپل نے چپڑاسی سے نکاح کرلیا
پاک فوج کا ایم آئی 17 ہیلی کاپٹر چلاس میں گر کر تباہ، 2 میجر سمیت 5 ارکان شہید
تعلیمی اداروں میں نئے اوقات کار کا اعلان، اسکولوں کی ٹائمنگ کیا ہوں گی؟
حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا اعلان کردیا، نئی قیمت کیا ہوگی؟
پاکستان میں سونے کو ’پر‘ لگ گئے، قیمت میں ہزاروں روپے کا بڑا اضافہ
سندھ میں سُپر فلڈ کا خدشہ، 9 لاکھ کیوسک سے زائد پانی کی تیاری کررکھی ہے، مراد علی شاہ
ہیما مالنی کس اداکار کواپنا داماد بنانا چاہتی تھیں؟
ابھیشیک بچن سے منگنی ٹوٹنے کے بعد میں ایک خول میں سمٹ گئی تھی، کرشمہ کپور کا دردناک انکشاف
وہ اداکار جسے والد نے درزی بنانا چاہا، بیٹا بالی وڈ کا نمبر ون ولن بن گیا
افغانستان میں زلزلے سے اموات 800 سے تجاوز، 2800 زخمی
ملک بھر میں بارشیں کب اور کہاں ہوں گی؟ محکمہ موسمیات نے بتادیا
موٹر سائیکل اور چھوٹی بڑی گاڑیوں کی نمبر پلیٹ کے حوالے سے بڑی خبر آگئی
بھارتی ٹیم کے اہم کھلاڑی نے کرکٹ سے اچانک ریٹائرمنٹ کا اعلان کردیا
ملتانی مٹی: چہرے اور بالوں کی قدرتی خوبصورتی کا راز
بارشوں میں نمی اور بدبو کا خاتمہ: کافور سے گھر کو بنائیں خوشبودار اور صاف
کیا زیادہ ٹماٹر کھانے سے گردے کی پتھری ہو سکتی ہے؟
ایک آدمی نے کبھی اسٹیبلشمنٹ کوایسے نہیں ڈرایا جتنا وہ آج ڈرے ہوئے ہیں، عمران خان
اُمید ہے ادارے غیر جانبدار رہتے ہوئے اپنا آئینی کردار ادا کریں گے
کنٹینر بنے تو تجارت کے لئے تھے مگر ہم نے دنیا کو اس کا نیا استعمال بھی سکھا دیا
بند کمروں میں چار لوگوں نے مجھے مارنے کا فیصلہ کیا، مرنے کے بعد ویڈیو جاری ہوجائیگی
عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ نے تاریخی سپورٹ دی
آج
ری کیپ
▶️
36 ارب روپے کا اسکینڈل! تحقیقات میں رکاوٹ کون؟
▶️
ملیریا کی شرح میں خطرناک حد تک اضافہ
▶️
پاکستان کی کرپٹو سفارت کاری کو عالمی سطح پر نمایاں مقام
لائف اسٹائل
مزید پڑھیں
کیا آپ کو معلوم ہے کہ اسمارٹ ٹی وی کس طرح آپ کی جاسوسی کر رہا ہے؟
ہیکرز آپ کے اسمارٹ ٹی وی کا کنٹرول سنبھال سکتے ہیں حتیٰ کہ بچوں کو نامناسب مواد دکھانے تک کی صلاحیت رکھتے ہیں۔
حجامہ: عرب دنیا اور عثمانی ترکوں کا ایک قدیم طریقہ علاج جسے جدید سائنس بھی تسلیم کر رہی ہے
یورپ اور امریکا کے تحقیقاتی مراکز اور کلینکس میں بھی متبادل علاج کے طور پر مقبول
کرسٹیانو رونالڈو سعودی عرب کی نئی سیاحتی اور ثقافتی مہم کا حصہ بن گئے
رونالڈو کا کہنا ہے کہ : 'میں فٹبال کے لیے آیا تھا لیکن یہاں اور بھی بہت کچھ ہے۔'
بالائی کو خراب ہونے سے بچائیں! گھی بنانے سے پہلے اسے محفوظ رکھنے کا صحیح طریقہ جانیں
اگر اسے صحیح طریقے سے محفوظ نہ کیا جائے تو یہ خراب ہوسکتی ہے
’ماں کے بعد والد ہی سب کچھ تھے، دوسری شادی بھی میں نے ہی کروائی‘، اسد ملک والد کو یاد کرتے ہوئے روپڑے
والد نے ماں اور باپ دونوں کا کردار ادا کیا، اسد ملک
ابھیشیک بچن سے منگنی ٹوٹنے کے بعد میں ایک خول میں سمٹ گئی تھی، کرشمہ کپور کا دردناک انکشاف
کرشمہ کپور کی زندگی کا سفر: منگنی کا ٹوٹنا، شاہانہ شادی اوراچانک المیہ
چائے پیش کرنے کا انداز دل کو بھا گیا، پرنسپل نے چپڑاسی سے نکاح کرلیا
ملتان میں انوکھا واقعہ، پرنسپل اور چپڑاسی کے رشتے پر سوشل میڈیا پر خوب چرچا
اہم خبریں
کالا باغ ڈیم کی تجویز کے بعد علی امین گنڈا پور نئے صوبوں اور صدارتی نظام کے حق میں سامنے آگئے
عمران خان بھی صدارتی نظام حکومت کے حامی ہیں، وہ صدارتی انتخاب کے امیدوار ہوں گے تو ملک بھر سے جیتیں گے، وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا
یورپی یونین کا سیلاب متاثرین کے لیے فوری طور پر ہنگامی امداد کا اعلان
یورپی یونین کی اعلی نمائندہ کایہ کیلس کا اسحاق ڈار کو ٹیلی فون، سیلاب میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر اظہار تعزیت
پی ٹی آئی کے مزید 28 اراکین قائمہ کمیٹیوں سے مستعفی، حکومت کی مشکلات میں اضافہ
پی ٹی آئی کے 6 اراکین قائمہ کمیٹیوں کی چیئرمین شپ سے بھی مستعفی ہوگئے ہیں
پاکستان کی چین کے صدر کو دورے کی دعوت
وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے بیجنگ کے گریٹ ہال آف دی پیپلز میں چین کے صدر شی جن پنگ سے ملاقات کی
بیلجیئم کا فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے کا فیصلہ، اسرائیل پر سخت پابندیاں عائد کرنے کا اعلان
فرانس، برطانیہ، آسٹریلیا اور کینیڈا کے بعد بیلجیئم بھی فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے کی فہرست میں شامل
سوڈان میں خوفناک لینڈ سلائیڈنگ سے 1 ہزار افراد ہلاک، باغی گروپ نے مدد کی اپیل کردی
باغی گروپ 'لبریشن موومنٹ' نے اقوام متحدہ سمیت علاقائی اور بین الاقوامی اداروں سے فوری انسانی امداد کی اپیل کردی
امریکی وزیر خزانہ کی بھارت، چین اور روس پر کڑی تنقید، SCO اجلاس کو نمائشی قرار دے دیا
انہوں نے بھارت کے مسلسل روسی تیل کی خریداری پر برہمی کا اظہار کیا
پاک فوج کا ایم آئی 17 ہیلی کاپٹر چلاس میں گر کر تباہ، 2 میجر سمیت 5 ارکان شہید
حادثہ صبح تقریباً 10 بجے پیش آیا، ہیلی کاپٹر تھکداس کینٹ سے تقریباً 12 کلومیٹر فاصلے پر کریش لینڈنگ کے بعد تباہ ہوا، آئی ایس پی آر
کھیل
مزید پڑھیں
شائع
02 ستمبر 2025
11:43pm
تین ملکی ٹی 20 سیریز: پہلے میچ میں شکست کے بعد افغانستان کا جوابی وار، پاکستان کو 18 رنز سے ہرادیا
170 رنز کے ہدف کے تعاقب میں پاکستان ٹیم مقررہ 20 اوورز میں 9 وکٹوں کے نقصان پر 151 رنز بناسکی
شائع
02 ستمبر 2025
06:36pm
کیریبیئن پریمیئر لیگ میں پولارڈ کا لاٹھی چارج، 8 گیندوں پر 7 چھکے جڑ دیے
سی پی ایل میں پیٹریوٹس کے خلاف میچ میں سابق ویسٹ انڈیز کپتان نے صرف 29 گیندوں پر 65 رنز بنائے
اپ ڈیٹ
01 ستمبر 2025
06:01pm
ویمنز ورلڈ کپ کے لیے انعامی رقم کا اعلان، جیتنے والی ٹیم کتنے کی حق دار ہوگی؟
انعامی رقم 2022 کے ویمنز ورلڈ کپ کے مقابلے میں 4 گنا زیادہ ہے
کاروبار
مزید پڑھیں
اپ ڈیٹ
01 ستمبر 2025
06:18pm
پاکستان میں سونے کو ’پر‘ لگ گئے، قیمت میں ہزاروں روپے کا بڑا اضافہ
مقامی اور بین الاقوامی مارکیٹ میں مہنگا ہونے سے سونے کی قیمت تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔
اپ ڈیٹ
01 ستمبر 2025
12:42am
حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا اعلان کردیا، نئی قیمت کیا ہوگی؟
او گرا نے نوٹیفکیشن جاری کردیا، اطلاق آج رات 12 بجے سے ہوگیا
شائع
31 اگست 2025
06:13pm
وفاقی حکومت کی بڑی کامیابی: 2،600 ارب روپے کا قرضہ مقررہ وقت سے پہلے ادا
وفاقی وزیر خزانہ کے مشیر خرم شہزاد نے تفصیلات جاری کردیں۔
دنیا
مزید پڑھیں
شائع
02 ستمبر 2025
08:46pm
سعودی عرب اور عراق نے بھارت کو تیل کی فراہمی بند کردی، مودی کی مشکلات میں اضافہ
بھارتی آئل کمپنی کو سعودیہ اور عراق سے آخری سپلائی جولائی میں ہوئی تھی
شائع
02 ستمبر 2025
10:23am
بیلجیئم کا فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے کا فیصلہ، اسرائیل پر سخت پابندیاں عائد کرنے کا اعلان
فرانس، برطانیہ، آسٹریلیا اور کینیڈا کے بعد بیلجیئم بھی فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے کی فہرست میں شامل
اپ ڈیٹ
02 ستمبر 2025
06:45pm
افغانستان میں زلزلے کی تباہ کاریاں، آنکھوں دیکھی تصویری داستان
دشوار گزار پہاڑی راستے، خراب موسم اور بنیادی سہولیات کی کمی نے ریسکیو کارروائیوں کو شدید متاثر کیا۔
بلاگ
مزید پڑھیں
خیبرپختونخوا میں اسکولوں کے بعد اب کالجز کی بھی نجکاری
کاشان اعوان
نوجوانوں میں بڑھتی شدت پسندی کی وجوہات نفسیاتی، سماجی اور ماحولیاتی عوامل قرار
شازیہ ارشد
علی اکبر: فرانسیسی حکومت کا دل جیتنے والا پیرس کا آخری پاکستانی ہاکر
عطاء محمد تبسم
ٹیکنالوجی
مزید پڑھیں
کیا آپ کو معلوم ہے کہ اسمارٹ ٹی وی کس طرح آپ کی جاسوسی کر رہا ہے؟
ویب ڈیسک
گوگل کا نیا ’اے آئی موڈ‘ کیسے کام کرتا ہے اور آپ اسے کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟
ویب ڈیسک
گرمی کی لہریں آپ کو جلدی بوڑھا کرسکتی ہیں؟ سائنسدان اس بات پر متفق
ویب ڈیسک
مزید تازہ ترین خبریں
پارک ویو سٹی: لوگوں کی جمع پونجی ہی نہیں خواب بھی سیلاب کی نذر ہو گئے
ویب ڈیسک
پنجاب میں سیلاب سے تباہی، سندھ کتنا تیار ہے؟
Sajid Siddique
کیا پاکستان ایک اور ’سپر فلڈ‘ کے لیے تیار ہے؟
نوید عباس
راوی اربن ڈویلپمنٹ پروجیکٹ: ’قدرت نے اپنی اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو شروع کر دی‘
نوید عباس
انجینئر محمد علی مرزا کون ہیں اور انہیں دوبارہ کیوں گرفتار کیا گیا؟
Sajid Siddique
نو مئی مقدمات میں ضمانت کے بعد کیا عمران خان کی رہائی ممکن ہو پائے گی؟
ویب ڈیسک
سہیل وڑائچ کا کالم اور آرمی چیف کے انٹرویو کی تردید، معاملہ کیا ہے؟
ویب ڈیسک
پڑھے لکھے نوجوان کالعدم بی ایل اے کا حصہ کیوں بن رہے ہیں؟
ویب ڈیسک
نئی ’آرمی راکٹ فورس کمانڈ‘ کیا ہے، اسے بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟
ویب ڈیسک
نئی حب کینال کا افتتاح: کراچی کے کن علاقوں کو پانی کی فراہمی ہوگی؟
Sajid Siddique
امریکا کی جانب سے بی ایل اے اور مجید بریگیڈ کو دہشت گرد تنظیم قرار دیے جانے سے کیا ہوگا؟
ویب ڈیسک
واشنگٹن میں نیشنل گارڈ کی تعیناتی، امریکی صدر کو دارالحکومت سے کیا مسئلہ ہے؟
ویب ڈیسک
ویڈیوز
مزید پڑھیں
▶️
12AM News Headlines | River Ravi Destruction | Flood in Punjab Live Update | Worst situation
▶️
Flood Devastation Hits Economy, Poverty And Inflation Rise - Pakistan news
▶️
Floods Ravage Punjab, Displacing People, PTI Response - Pakistan news
▶️
Shocking News From Balochistan | Breaking News | Blast in Quetta - Pakistan News