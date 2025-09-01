لائیو ٹی وی  
English  
Women

Aaj News

بدھ, ستمبر 03, 2025  
09 Rabi ul Awal 1447  
Monsoon 2025

کاروبار

کاروبار شائع 06 اگست 2025 03:42pm

پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تیزی کا تسلسل، ہنڈریڈ انڈیکس 1 لاکھ 45 ہزار کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا

پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تیزی کا تسلسل، ہنڈریڈ انڈیکس 1 لاکھ 45 ہزار کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا
آٹو موبائل اسمبلرز، کمرشل بینک، آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیوں، آئل مارکیٹنگ کمپنیوں (او ایم سیز) اور ریفائنریز کے شعبے میں زبردست خریداری دیکھی گئی
Previous Day