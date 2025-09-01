مقامی اور بین الاقوامی مارکیٹ میں مہنگا ہونے سے سونے کی قیمت تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔
کاروبار
اپ ڈیٹ 01 ستمبر 2025 12:42am
او گرا نے نوٹیفکیشن جاری کردیا، اطلاق آج رات 12 بجے سے ہوگیا
کاروبار
شائع 31 اگست 2025 06:13pm
وفاقی وزیر خزانہ کے مشیر خرم شہزاد نے تفصیلات جاری کردیں۔
کاروبار
شائع 31 اگست 2025 11:26pm
اوگرا نے ایل پی جی کی قیمتوں میں کمی کا نوٹیفکیشن جاری کردیا
کاروبار
شائع 30 اگست 2025 05:24pm
عالمی مارکیٹ میں سونا 36 ڈالر اضافے سے فی اونس 3447 ڈالر ہوگیا
کاروبار
شائع 29 اگست 2025 05:59pm
عالمی اور مقامی مارکیٹوں میں سونے کی فی تولہ قیمت آسمان سے باتیں کرنے لگی
کاروبار
اپ ڈیٹ 30 اگست 2025 12:46am
پہلی ششماہی میں 43.5 ارب روپے کا خالص منافع،مارکیٹ کیپ 1 بلین ڈالر سے تجاوز کر گئے، اسلامی و زرعی بینکاری میں نمایاں پیشرفت
کاروبار
شائع 29 اگست 2025 10:17pm
اے ڈی بی کے صدر نے لاہور میں دریائے راوی کا دورہ کیا اور فلڈ ریلیف کے لیے ایمرجنسی گرانٹ کا فیصلہ کیا، اعلامیہ
کاروبار
شائع 28 اگست 2025 06:35pm
بندش کے دوران ملازمین کو سیورنس پیکیج، واجبات اور معاوضے کی ادائیگی کی جائے گی
کاروبار
شائع 28 اگست 2025 06:35pm
صارفین کو ستمبر کے بلوں میں ریلیف ملے گا، سی پی پی اے
کاروبار
شائع 28 اگست 2025 06:35pm
سونے کی قیمت میں مسلسل تیسرے روز بڑا اضافہ ہوگیا
کاروبار
شائع 28 اگست 2025 05:12pm
فیصل بینک کے مجموعی ڈپازٹس میں چھ ماہ کے دوران 1.2 ٹریلین روپے کا اضافہ
کاروبار
شائع 26 اگست 2025 06:33pm
ای سی سی اجلاس میں گلگت بلتستان کے سیلاب متاثرین کے لیے 3 ارب روپے کے ریلیف پیکیج کی منظوری بھی دی گئی
کاروبار
شائع 27 اگست 2025 05:32pm
عالمی منڈی میں سونے کی قیمت 10 ڈالر اضافے کے بعد 3390 ڈالر فی اونس ہوگئی
کاروبار
شائع 27 اگست 2025 06:39pm
سال 2026 میں خام تیل کی فراہمی میں یومیہ 18 لاکھ بیرل اضافہ ہوگا
کاروبار
شائع 25 اگست 2025 03:08pm
یہ فنڈنگ گلوبل پارٹنرشپ فار ایجوکیشن فنڈ کے تحت منظور کی گئی ہے، عالمی بینک
کاروبار
شائع 26 اگست 2025 07:51pm
تقریب کا انعقاد ایبیکس کنسلٹنگ، سسٹمز لمیٹڈ، انٹیگریشن ایکسپرٹس، ایکسیلنس ڈیلیورڈ، اور ٹی ایم سی کی معاونت سے کیا گیا۔
کاروبار
شائع 22 اگست 2025 04:45pm
عالمی اور مقامی مارکیٹوں میں ایک روز کے اضافے کے بعد سونے کی فی تولہ قیمت میں بڑی کمی ریکارڈ
کاروبار
شائع 23 اگست 2025 05:47pm
ڈیجیٹل قرضوں، فیس آمدن میں 39.4 فیصد اضافہ ریکارڈ، ڈپازٹس 94.7 ارب روپے تک پہنچ گئے
کاروبار
شائع 21 اگست 2025 10:59pm
دو دن میں کروڑوں کا نقصان، دکانیں بند، اسٹاک تباہ ہوگیا، تاجر پریشان
کاروبار
اپ ڈیٹ 20 اگست 2025 01:54pm
100انڈیکس میں 1400 پوائنٹس سے زائد اضافہ ہوا
کاروبار
شائع 19 اگست 2025 05:55pm
عالمی اور مقامی مارکٹ میں آج سونے کے نرخ گرگئے
کاروبار
اپ ڈیٹ 19 اگست 2025 04:34pm
وزیرِاعظم کا 100 انڈیکس 1 لاکھ 50 ہزار پوائنٹس عبور کرنے پر اطمینان کا اظہار
کاروبار
شائع 18 اگست 2025 04:10pm
عالمی اور مقامی مارکیٹ میں 6 روز کمی کے بعد سونے کے دام بڑھ گئے
کاروبار
اپ ڈیٹ 16 اگست 2025 12:49pm
خزانہ ڈویژن نے نوٹیفکیشن جاری کردیا اور نئی قیمتوں کا اطلاق اگلے 15 روز کے لیے ہوگا
کاروبار
شائع 15 اگست 2025 09:48am
یہ اضافہ امریکہ میں موافق قانون سازی اور امریکی اسٹاک مارکیٹ میں بہتری کے باعث ہوا
کاروبار
شائع 15 اگست 2025 10:00pm
سونے کی قیموں میں اتار چڑھاؤ کا سلسلہ جاری
کاروبار
شائع 15 اگست 2025 06:45pm
سکّہ اسٹیٹ بینک کے فیلڈ دفاتر کے ایکسچینج کاؤنٹرز پر آج سے دستیاب ہے
کاروبار
اپ ڈیٹ 13 اگست 2025 06:11pm
موڈیز نے پاکستان کا آؤٹ لک بھی مثبت سے مستحکم کردیا۔
کاروبار
شائع 14 اگست 2025 10:01pm
حکومت کی جانب سے آج پٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں کا اعلان کیا جائے گا
کاروبار
شائع 12 اگست 2025 04:56pm
عالمی اور مقامی مارکیٹ میں سونے کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ جاری
کاروبار
اپ ڈیٹ 12 اگست 2025 05:01pm
سرمایہ کاروں کا اعتماد مضبوط کارپوریٹ منافع اور امریکا کی جانب سے پاکستان کے توانائی کے شعبے میں متوقع سرمایہ کاری کی خبروں سے بڑھا، ماہرین
کاروبار
شائع 11 اگست 2025 10:50pm
ذیلی کمیٹی نے شوگر ملز کے ڈائریکٹرز اور اکثریتی شیئر ہولڈرز کی تفصیلات طلب کر لیں
کاروبار
شائع 11 اگست 2025 10:35pm
عوام کیلئے خوشخبری آگئی، عالمی مارکیٹ میں سونے کی قیمت کمی کے بعد پاکستان میں بھی سونا سستا ہوگیا۔
کاروبار
شائع 10 اگست 2025 08:02pm
نجی اسپتالوں کو غیرضروری طور پر صحت سہولت کارڈ پینل میں شامل کیا گیا، آڈٹ رپورٹ
کاروبار
شائع 08 اگست 2025 09:57pm
عالمی اور مقامی مارکیٹوں میں سونا مسلسل تیسرے روز بھی مہنگا
کاروبار
شائع 08 اگست 2025 05:08pm
پاکستان نے گزشتہ سال 2 لاکھ 16 ہزار گدھے چائنہ ایکسپورٹ کیے ہیں
کاروبار
شائع 08 اگست 2025 05:01pm
اس سے پہلے یومیہ 50 ہزار سے زائد رقم نکلوانے پر0.6 فیصد ٹیکس عائد تھا
کاروبار
شائع 08 اگست 2025 05:07pm
گزشتہ سال کے مقابلے میں 13.10 فیصد اضافہ، مالی سال کے ابتدائی 10 ماہ میں 31.2 ارب ڈالر موصول
کاروبار
شائع 08 اگست 2025 12:14pm
کاروباری ہفتے کے چوتھے روز اسٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی کا رجحان رہا۔
کاروبار
اپ ڈیٹ 07 اگست 2025 09:30pm
شہباز شریف کا نئے مالی سال کے پہلے ہی مہینے میں پاکستان کی برآمدات 2.7 ارب امریکی ڈالرز تک پہنچنے پر اطمینان کا اظہار
کاروبار
شائع 07 اگست 2025 06:42pm
ٹیکس فراڈ میں ملوث افراد کی رجسٹریشن معطل کرتے ہوئے انہیں بلیک لسٹ کیا جائے گا، ایف بی آر
پاکستان
شائع 07 اگست 2025 06:42pm
وفاقی وزیر نجکاری عبد العلیم خان نے تفصیلات قومی اسمبلی میں پیش کر دیں
کاروبار
شائع 07 اگست 2025 07:43pm
ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک کے صدر اور سی ای او نے ملک کے مالی شمولیت کے ایجنڈے کو تقویت بخشنے میں ڈیجیٹل مالیاتی پلیٹ فارمز کے اہم کردار پر روشنی ڈالی
کاروبار
شائع 06 اگست 2025 06:47pm
عالمی مارکیٹ میں اضافے کے باعث مقامی صرافہ بازار میں پھر سے سونے کے دام بڑھ گئے
کاروبار
شائع 06 اگست 2025 03:42pm
آٹو موبائل اسمبلرز، کمرشل بینک، آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیوں، آئل مارکیٹنگ کمپنیوں (او ایم سیز) اور ریفائنریز کے شعبے میں زبردست خریداری دیکھی گئی
کاروبار
اپ ڈیٹ 05 اگست 2025 06:58pm
سیل کیا گیا گودام بیورو آف سپلائی کے پاس رجسٹرڈ نہیں تھا، ڈی جی زاہد حسین شر
کاروبار
اپ ڈیٹ 05 اگست 2025 12:03pm
100 انڈیکس میں 600 پوائنٹس سے زائد اضافہ
کاروبار
شائع 04 اگست 2025 05:33pm
عالمی اور مقامی مارکیٹ میں سونے کی قیمت میں اتار چڑھاؤ کا سلسلہ جاری
کاروبار
شائع 04 اگست 2025 05:21pm
نیپرا نے سی پی پی اے کی سہہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں درخواست پر سماعت مکمل کرلی