پاکستان میں ہونے والی بیرونی سرمایہ کاری میں 25 فیصد کمی
پاکستان میں رواں مالی سال کے ابتدائی پانچ ماہ کے دوران براہِ راست غیرملکی سرمایہ کاری (ایف ڈی آئی) میں نمایاں کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے مطابق اس عرصے میں بیرونی سرمایہ کاری گزشتہ مالی سال کے اسی دورانیے کے مقابلے میں 25 فیصد کم رہی۔
اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے مطابق رواں مالی سال کے پہلے پانچ ماہ میں ملک میں 92 کروڑ 74 لاکھ ڈالر کی براہِ راست غیرملکی سرمایہ کاری کی گئی۔ یہ حجم گزشتہ مالی سال کے اسی عرصے کے مقابلے میں 31 کروڑ 50 لاکھ ڈالر کم ہے۔
اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ مالی سال کے پہلے پانچ ماہ میں پاکستان کو ایک ارب 24 کروڑ ڈالر کی براہِ راست غیرملکی سرمایہ کاری حاصل ہوئی تھی، جب کہ رواں مالی سال اس میں واضح کمی دیکھی گئی ہے۔
اسٹیٹ بینک کے مطابق نومبر 2025 کے دوران ایف ڈی آئی کی مالیت 16 فیصد کمی کے بعد 18 کروڑ ڈالر رہی۔ اس سے قبل اکتوبر میں براہِ راست غیرملکی سرمایہ کاری کا حجم 17 کروڑ 98 لاکھ ڈالر ریکارڈ کیا گیا تھا۔
نومبر کے مہینے میں سب سے زیادہ سرمایہ کاری چین کی جانب سے کی گئی، جس کی مالیت 8 کروڑ 16 لاکھ ڈالر رہی۔ شعبہ جاتی اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ ماہ پاور سیکٹر میں 8 کروڑ 61 لاکھ ڈالر کی غیرملکی سرمایہ کاری کی گئی، جب کہ فنانشل بزنس کے شعبے میں 6 کروڑ 77 لاکھ ڈالر کی سرمایہ کاری ریکارڈ کی گئی۔
اسٹیٹ بینک کا کہنا ہے کہ مجموعی طور پر رواں مالی سال کے پانچ ماہ میں بیرونی سرمایہ کاری کی کل مالیت 31 کروڑ 37 لاکھ ڈالر رہی، جب کہ گزشتہ مالی سال کے اسی عرصے میں یہ سرمایہ کاری ایک ارب 39 کروڑ ڈالر تھی۔