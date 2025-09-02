دہشت گردوں نے ہیڈ کوارٹر کے سیکیورٹی حصار کو توڑنے اور اندر داخل ہونے کی کوشش کی تاہم ناپاک سازش کو ناکام بنادیا گیا، آئی ایس پی آر
شائع 02 ستمبر 2025 11:00pm
دھماکا بی این پی کے سربراہ سردار اختر مینگل کی گاڑی کے قریب ہوا تاہم وہ محفوظ رہے۔
شائع 02 ستمبر 2025 07:05pm
پی ٹی آئی کے 6 اراکین قائمہ کمیٹیوں کی چیئرمین شپ سے بھی مستعفی ہوگئے ہیں
شائع 02 ستمبر 2025 05:19pm
ملاقات میں نائب وزیراعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی شریک تھے
اپ ڈیٹ 02 ستمبر 2025 06:44pm
زلزلے کے باعث لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا اور کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے گھروں سے باہر نکل آئے
اپ ڈیٹ 02 ستمبر 2025 07:41pm
این ڈی ایم اے نے اسلام آباد اور پنجاب کے مختلف علاقوں میں بارشوں کا الرٹ جاری کردیا
شائع 02 ستمبر 2025 10:34pm
کابینہ ڈویژن نے عام تعطیل کا نوٹیفکیشن جاری کردیا۔
شائع 02 ستمبر 2025 10:33pm
عمران خان بھی صدارتی نظام حکومت کے حامی ہیں، وہ صدارتی انتخاب کے امیدوار ہوں گے تو ملک بھر سے جیتیں گے، وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا
شائع 02 ستمبر 2025 10:33pm
یورپی یونین کی اعلی نمائندہ کایہ کیلس کا اسحاق ڈار کو ٹیلی فون، سیلاب میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر اظہار تعزیت
اپ ڈیٹ 02 ستمبر 2025 05:41pm
بھارت کی جانب سے چھوڑا گیا 12 سے 13 لاکھ کیوسک پانی گڈو بیراج تک پہنچنے کا خدشہ ہے۔
شائع 02 ستمبر 2025 07:18pm
4 سے 5 ستمبر کے دوران دریائے چناب میں پنجند کے مقام پر اونچے درجے کی سیلابی وارننگ جاری
اپ ڈیٹ 02 ستمبر 2025 02:02pm
وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے بیجنگ کے گریٹ ہال آف دی پیپلز میں چین کے صدر شی جن پنگ سے ملاقات کی
▶️
اپ ڈیٹ 01 ستمبر 2025 09:58pm
محکمہ موسمیات کے مطابق بارش کا سلسلہ چند روز تک جاری رہے گا
اپ ڈیٹ 01 ستمبر 2025 11:45pm
ہم کالا باغ کی تعمیر کیلیے حصہ ڈالنے کیلیے تیار ہیں دیگر صوبے بھی حصہ ڈالیں تاکہ منصوبہ ممکن ہوسکے، وزیراعلیٰ
اپ ڈیٹ 01 ستمبر 2025 11:46pm
ضلعی انتظامیہ اور ریسکیو ادارے ہنگامی بنیادوں پر کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔
اپ ڈیٹ 01 ستمبر 2025 01:54pm
تمام ہمسایہ ممالک سے معمول کے تعلقات کے لیے مذاکرات اور سفارت کاری کے خواہاں ہیں، وزیراعظم
شائع 01 ستمبر 2025 07:26pm
آئندہ 3 روز تک پنجاب کے دریاؤں میں پانی کا دباؤ برقرار رہنے کا امکان ہے، فلڈ فور کاسٹنگ ڈویژن
شائع 01 ستمبر 2025 12:53pm
جسٹس انعام امین منہاس کا کیس سننے سے انکار، لارجر بینچ کی تشکیل کے لیے فائل چیف جسٹس کو بھجوا دی۔
اپ ڈیٹ 01 ستمبر 2025 06:00pm
این ڈی ایم اے نے آئندہ 12 سے 24 گھنٹوں میں موسلا دھار بارشوں اور سیلاب کا الرٹ جاری کردیا۔
اپ ڈیٹ 01 ستمبر 2025 05:06pm
ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی نے نوٹیفیکیشن جاری کردیا۔
اپ ڈیٹ 01 ستمبر 2025 05:03pm
حادثہ صبح تقریباً 10 بجے پیش آیا، ہیلی کاپٹر تھکداس کینٹ سے تقریباً 12 کلومیٹر فاصلے پر کریش لینڈنگ کے بعد تباہ ہوا، آئی ایس پی آر
شائع 01 ستمبر 2025 01:48pm
5 ستمبر تک گڈو بیراج پر بڑا سیلابی ریلہ پہنچے گا، سندھ میں 8 سے 11 لاکھ کیوسک پانی آئے گا، وزیراعلیٰ سندھ
اپ ڈیٹ 01 ستمبر 2025 10:50pm
قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے وزیردفاع نے سیاسی قیادت، ماحولیاتی غفلت اور ادارہ جاتی کمزوریوں پر کڑی تنقید کی
شائع 01 ستمبر 2025 10:45am
ڈرون کیمرے کی مدد سے سیلاب متاثرہ علاقوں میں سرویلنس آپریشن بھی جاری ہے۔
شائع 31 اگست 2025 03:23pm
گزشتہ 2 روز کے دوران صوبے میں مختلف حادثات میں مزید 5 افراد جاں بحق، 5 زخمی، پی ڈی ایم اے
شائع 31 اگست 2025 09:54pm
روس، ترکی، ملائیشیا، بیلاروس، آذربائیجان، تاجکستان، ترکمانستان، کرغستان، مالدیپ کے صدور اور اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل سے ملاقاتیں
شائع 31 اگست 2025 01:33pm
انسداد دہشت گردی کا نیا قانون سیکیورٹی اداروں کی دہشت گردی روکنے کی صلاحیت مضبوط بنائے گا، اعلامیہ ایوان صدر
شائع 31 اگست 2025 11:14pm
جماعتِ اسلامی کا ’حقوقِ کراچی مارچ‘ وزیراعلیٰ ہاؤس تک، رکاوٹوں کے باوجود بڑی تعداد میں کارکنان کی شرکت
اپ ڈیٹ 31 اگست 2025 04:37pm
چینی جدید ٹیکنالوجی سے پاکستان میں قدرتی آفات سے نمٹنے میں مدد ملے گی، شہباز شریف
شائع 31 اگست 2025 04:10pm
شدید بارشوں کے پیشِ نظر دریاؤں اور ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ
شائع 31 اگست 2025 05:53pm
سلال ڈیم، ننگل ڈیم اور ہریکے بیراج سے مزید پانی چھوڑا گیا ہے، پی ڈی ایم اے
شائع 31 اگست 2025 05:11pm
مشکل وقت میں ترکیہ کی حکومت اور عوام پاکستان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں، ترک صدر
شائع 31 اگست 2025 04:59pm
سندھ میں سپر فلڈ کے دوران 9 میں سے 6 خطرناک مقامات کی نشاندہی کرلی، مراد علی شاہ
شائع 31 اگست 2025 04:27pm
ہیڈ اسلام سے منسلک گدہ بوڑ اور بڈھ والا حفاظتی بند ٹوٹ گئے، کئی دیہات زیرآب، ہیڈ محمد والا میں کٹ لگانے کے انتظامات مکمل
شائع 31 اگست 2025 04:02pm
2022 کے سیلاب میں بھی بڑے پیمانے پر سندھ میں لوگ متاثر ہوئے تھے
اپ ڈیٹ 31 اگست 2025 01:46pm
والدین اور طلباء اسکولوں کی انتظامیہ سے رابطے میں رہیں، ڈی سی لاہور
شائع 31 اگست 2025 04:13pm
ریسکیوحکام کے مطابق مرنے والے نومولود بچوں میں دو بیٹیاں اور ایک بیٹا شامل تھا۔
شائع 31 اگست 2025 03:47pm
ریسکیو کیے جانے پر تمام باراتیوں نے ڈھول بجا کر خوشی کا اظہار کیا۔
شائع 31 اگست 2025 01:28pm
پولیس کے مطابق اسسٹنٹ کمشنر سیلابی علاقوں میں جاری آپریشن کی نگرانی میں مصروف تھے
اپ ڈیٹ 30 اگست 2025 04:59pm
گندم، چاول، کپاس، سبزیاں اور دیگر اجناس کی قیمتوں میں مزید اضافے کا خدشہ ہے۔
شائع 30 اگست 2025 11:18pm
مجرم ماضی میں بھارتی جاسوس رہ چکا، جبکہ اس وقت وہ افغانستان کی شہریت رکھتا ہے
اپ ڈیٹ 30 اگست 2025 04:37pm
سیلابی پانی گھروں میں داخل ہونے سے جہاں شہریوں کو مالی نقصان اٹھانا پڑا
شائع 30 اگست 2025 09:22am
ڈی آئی جی ٹریفک نے پابندی کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا
اپ ڈیٹ 30 اگست 2025 12:18pm
انٹرنیٹ سروس کی بندش سے کئی صارفین مشکلات کا شکار
شائع 30 اگست 2025 10:53am
فرحان غنی کے وکیل وقار عالم عباسی نے تینوں ملزمان کی رہائی کی تصدیق کردی ہے، ذرائع
اپ ڈیٹ 30 اگست 2025 10:41pm
اگلے 48 گھنٹے اہم، پانی اپنی پوری طاقت سے آنا ہے، خدارا عوام جگہوں کوخالی کردیں، ڈی جی پی ڈی ایم اے پنجاب کا الرٹ جاری
شائع 29 اگست 2025 05:28pm
عاصم منیر کا پنجاب کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ، متاثرہ سکھ برادری سے ملاقات
شائع 29 اگست 2025 08:01pm
شہباز شریف نے صدر پیزشکیان کی جانب سے اظہار ہمدردی اور یک جہتی پر شکریہ ادا کیا
شائع 29 اگست 2025 07:03pm
مقتول کی اہلیہ جویریہ صدیق اور سینئر صحافی حامد میر نے درخواستیں دائر کی تھیں۔
شائع 29 اگست 2025 05:28pm
آبی ذخائر مشاورت اور تمام صوبوں کی مکمل ہم آہنگی سے بنائے جائیں گے، شہباز شریف