اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ نظریۂ پاکستان کا اہم ستون ہے: فیلڈ مارشل عاصم منیر

اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ نظریۂ پاکستان کا اہم ستون ہے: فیلڈ مارشل عاصم منیر
چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر نے مسیحی برادری کے مذہبی تہوار ’کرسمس‘ کی تقریبات میں شرکت کی۔ انہوں نے مسیحی برادری کو کرسمس کی مبارکباد دی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔
پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ (آئی ایس پی آر) کے مطابق چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر نے راولپنڈی کے کرائسٹ چرچ میں کرسمس کی تقریبات میں شرکت کی۔
اس موقع پر انہوں نے بابائے قوم قائداعظم محمد علی جناح کو خراجِ تحسین پیش کرتے ہوئے ان کے مساوات، آزادی اور مذہبی رواداری کے وژن کو اجاگر کیا اور نظریۂ پاکستان کے بنیادی ستون کے طور پر اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ پر زور دیا۔
انہوں نے کہا کہ اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ پاکستان کے نظریے کی بنیاد ہے اور آئینِ پاکستان تمام شہریوں کو برابر کے حقوق فراہم کرتا ہے۔
فیلڈ مارشل عاصم منیر نے پاکستان کی مسیحی برادری کی قومی ترقی اور سلامتی میں نمایاں خدمات کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ مسیحی برادری نے نسل در نسل پاکستان کی مسلح افواج میں فخر اور امتیازی خدمات سرانجام دی ہیں، جو قابلِ تحسین ہیں۔
انہوں نے بین المذاہب ہم آہنگی کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے اسے پاکستان کی اصل طاقت قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ مذہب، نسل، ذات اور عقیدے سے بالاتر ہو کر مساوی مواقع اور مشترکہ آئینی اقدار ہی قومی اتحاد کی بنیاد ہیں۔
فیلڈ مارشل عاصم منیر نے پاکستان کے آئین میں درج تمام شہریوں کے وقار، سلامتی اور مساوی حقوق کو برقرار رکھنے کے لئے پاکستان کی مسلح افواج کے عزم کا اعادہ کیا۔
اس موقع پر مسیحی برادری کے رہنماؤں نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی آمد پر شکریہ ادا کیا اور وطن کے دفاع، شمولیت، مذہبی ہم آہنگی اور قومی اتحاد کے فروغ میں پاکستان کی مسلح افواج کے کردار کو سراہا۔