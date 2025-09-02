170 رنز کے ہدف کے تعاقب میں پاکستان ٹیم مقررہ 20 اوورز میں 9 وکٹوں کے نقصان پر 151 رنز بناسکی
شائع 02 ستمبر 2025 11:43pm
دھماکا بی این پی کے سربراہ سردار اختر مینگل کی گاڑی کے قریب ہوا تاہم وہ محفوظ رہے۔
شائع 02 ستمبر 2025 11:00pm
دہشت گردوں نے ہیڈ کوارٹر کے سیکیورٹی حصار کو توڑنے اور اندر داخل ہونے کی کوشش کی تاہم ناپاک سازش کو ناکام بنادیا گیا، آئی ایس پی آر
اپ ڈیٹ 02 ستمبر 2025 10:55pm
کابینہ ڈویژن نے عام تعطیل کا نوٹیفکیشن جاری کردیا۔
شائع 02 ستمبر 2025 10:34pm
عمران خان بھی صدارتی نظام حکومت کے حامی ہیں، وہ صدارتی انتخاب کے امیدوار ہوں گے تو ملک بھر سے جیتیں گے، وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا
شائع 02 ستمبر 2025 10:33pm
یورپی یونین کی اعلی نمائندہ کایہ کیلس کا اسحاق ڈار کو ٹیلی فون، سیلاب میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر اظہار تعزیت
شائع 02 ستمبر 2025 10:33pm
بھارتی آئل کمپنی کو سعودیہ اور عراق سے آخری سپلائی جولائی میں ہوئی تھی
شائع 02 ستمبر 2025 08:46pm
4 سے 5 ستمبر کے دوران دریائے چناب میں پنجند کے مقام پر اونچے درجے کی سیلابی وارننگ جاری
شائع 02 ستمبر 2025 07:18pm
پی ٹی آئی کے 6 اراکین قائمہ کمیٹیوں کی چیئرمین شپ سے بھی مستعفی ہوگئے ہیں
شائع 02 ستمبر 2025 07:05pm
سی پی ایل میں پیٹریوٹس کے خلاف میچ میں سابق ویسٹ انڈیز کپتان نے صرف 29 گیندوں پر 65 رنز بنائے
شائع 02 ستمبر 2025 06:36pm
زلزلے کے باعث لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا اور کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے گھروں سے باہر نکل آئے
اپ ڈیٹ 02 ستمبر 2025 06:44pm
این ڈی ایم اے نے اسلام آباد اور پنجاب کے مختلف علاقوں میں بارشوں کا الرٹ جاری کردیا
اپ ڈیٹ 02 ستمبر 2025 07:41pm
دشوار گزار پہاڑی راستے، خراب موسم اور بنیادی سہولیات کی کمی نے ریسکیو کارروائیوں کو شدید متاثر کیا۔
اپ ڈیٹ 02 ستمبر 2025 06:45pm
ملاقات میں نائب وزیراعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی شریک تھے
شائع 02 ستمبر 2025 05:19pm
بھارت کی جانب سے چھوڑا گیا 12 سے 13 لاکھ کیوسک پانی گڈو بیراج تک پہنچنے کا خدشہ ہے۔
اپ ڈیٹ 02 ستمبر 2025 05:41pm
یورپ اور امریکا کے تحقیقاتی مراکز اور کلینکس میں بھی متبادل علاج کے طور پر مقبول
اپ ڈیٹ 02 ستمبر 2025 03:17pm
اگر اسے صحیح طریقے سے محفوظ نہ کیا جائے تو یہ خراب ہوسکتی ہے
شائع 02 ستمبر 2025 01:42pm
وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے بیجنگ کے گریٹ ہال آف دی پیپلز میں چین کے صدر شی جن پنگ سے ملاقات کی
اپ ڈیٹ 02 ستمبر 2025 02:02pm
ہیکرز آپ کے اسمارٹ ٹی وی کا کنٹرول سنبھال سکتے ہیں حتیٰ کہ بچوں کو نامناسب مواد دکھانے تک کی صلاحیت رکھتے ہیں۔
شائع 02 ستمبر 2025 12:54pm
والد نے ماں اور باپ دونوں کا کردار ادا کیا، اسد ملک
شائع 02 ستمبر 2025 12:49pm
انہوں نے بھارت کے مسلسل روسی تیل کی خریداری پر برہمی کا اظہار کیا
شائع 02 ستمبر 2025 11:08am
غذائی ماہرین ناشتہ کو سب سے اہم کھانے میں شمار کرتے ہیں۔
شائع 02 ستمبر 2025 11:04am
فرانس، برطانیہ، آسٹریلیا اور کینیڈا کے بعد بیلجیئم بھی فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے کی فہرست میں شامل
شائع 02 ستمبر 2025 10:23am
باغی گروپ 'لبریشن موومنٹ' نے اقوام متحدہ سمیت علاقائی اور بین الاقوامی اداروں سے فوری انسانی امداد کی اپیل کردی
شائع 02 ستمبر 2025 09:54am
کرشمہ کپور کی زندگی کا سفر: منگنی کا ٹوٹنا، شاہانہ شادی اوراچانک المیہ
اپ ڈیٹ 02 ستمبر 2025 11:58am
رونالڈو کا کہنا ہے کہ : 'میں فٹبال کے لیے آیا تھا لیکن یہاں اور بھی بہت کچھ ہے۔'
شائع 02 ستمبر 2025 09:36am
ٹیسٹ کرکٹ ہمیشہ میری سب سے اہم ترجیح رہی ہے، اسٹارک
شائع 02 ستمبر 2025 09:34am
ویڈیو میں دیکھا جاسکتا ہے کہ کھانا کھانے والے شخص نے جیسے ہی جمچ چلایا تو ڈش میں سے مردہ چوہا برآمد ہوگیا
شائع 02 ستمبر 2025 01:04am
آصف علی نے 21 ایک روزہ اور 58 ٹی ٹوئنٹی انٹرنشنلز میں پاکستان کی نمائندگی کی
شائع 02 ستمبر 2025 12:01am
تصادم لینڈنگ کی کوشش کے دوران پیش آیا، تحقیقات کا آغاز کردیا، فیڈرل ایوی ایشن
اپ ڈیٹ 01 ستمبر 2025 11:48pm
ہم کالا باغ کی تعمیر کیلیے حصہ ڈالنے کیلیے تیار ہیں دیگر صوبے بھی حصہ ڈالیں تاکہ منصوبہ ممکن ہوسکے، وزیراعلیٰ
اپ ڈیٹ 01 ستمبر 2025 11:45pm
ضلعی انتظامیہ اور ریسکیو ادارے ہنگامی بنیادوں پر کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔
اپ ڈیٹ 01 ستمبر 2025 11:46pm
چینی شہری پر جانوروں کے ساتھ ظلم کا الزام، سوشل میڈیا پر ہنگامہ مچ گیا
شائع 01 ستمبر 2025 09:09pm
محکمہ موسمیات کے مطابق بارش کا سلسلہ چند روز تک جاری رہے گا
اپ ڈیٹ 01 ستمبر 2025 09:58pm
بھارت ہمیں بڑے پیمانے پر سامان فروخت کرتا ہے، ہم ان کے سب سے بڑے گاہک ہیں،
اپ ڈیٹ 01 ستمبر 2025 10:20pm
آئندہ 3 روز تک پنجاب کے دریاؤں میں پانی کا دباؤ برقرار رہنے کا امکان ہے، فلڈ فور کاسٹنگ ڈویژن
شائع 01 ستمبر 2025 07:26pm
الاسکا میں روسی اور امریکی صدور کے درمیان ملاقات میں یوکرین جنگ کے خاتمے پر اتفاق کیا گیا تھا
اپ ڈیٹ 01 ستمبر 2025 07:11pm
قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے وزیردفاع نے سیاسی قیادت، ماحولیاتی غفلت اور ادارہ جاتی کمزوریوں پر کڑی تنقید کی
اپ ڈیٹ 01 ستمبر 2025 10:50pm
شہید ہونیوالوں میں بھوک سے مرنےوالے7 فلسطینی بھی شامل
شائع 01 ستمبر 2025 05:59pm
مقامی اور بین الاقوامی مارکیٹ میں مہنگا ہونے سے سونے کی قیمت تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔
اپ ڈیٹ 01 ستمبر 2025 06:18pm
اداکار انور علی پھیپھڑوں اور گردوں کے عارضے میں مبتلا تھے
شائع 01 ستمبر 2025 05:28pm
انعامی رقم 2022 کے ویمنز ورلڈ کپ کے مقابلے میں 4 گنا زیادہ ہے
اپ ڈیٹ 01 ستمبر 2025 06:01pm
حادثہ صبح تقریباً 10 بجے پیش آیا، ہیلی کاپٹر تھکداس کینٹ سے تقریباً 12 کلومیٹر فاصلے پر کریش لینڈنگ کے بعد تباہ ہوا، آئی ایس پی آر
اپ ڈیٹ 01 ستمبر 2025 05:03pm
انسٹاگرام پر اپنے گھر کے سی سی ٹی وی فوٹیج کی ویڈیو شیئر کی
اپ ڈیٹ 01 ستمبر 2025 03:13pm
ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی نے نوٹیفیکیشن جاری کردیا۔
اپ ڈیٹ 01 ستمبر 2025 05:06pm
این ڈی ایم اے نے آئندہ 12 سے 24 گھنٹوں میں موسلا دھار بارشوں اور سیلاب کا الرٹ جاری کردیا۔
اپ ڈیٹ 01 ستمبر 2025 06:00pm
5 ستمبر تک گڈو بیراج پر بڑا سیلابی ریلہ پہنچے گا، سندھ میں 8 سے 11 لاکھ کیوسک پانی آئے گا، وزیراعلیٰ سندھ
شائع 01 ستمبر 2025 01:48pm
سوشل میڈیا پر مداحوں نے جوڑی کو "کیوٹ کپل" کہہ دیا۔
شائع 01 ستمبر 2025 01:23pm
تمام ہمسایہ ممالک سے معمول کے تعلقات کے لیے مذاکرات اور سفارت کاری کے خواہاں ہیں، وزیراعظم
اپ ڈیٹ 01 ستمبر 2025 01:54pm
جسٹس انعام امین منہاس کا کیس سننے سے انکار، لارجر بینچ کی تشکیل کے لیے فائل چیف جسٹس کو بھجوا دی۔
شائع 01 ستمبر 2025 12:53pm
میزبان کی مسکراہٹ سے لے کر مہمانوں کی نشست، کھانے کے آداب، شائستگی، نزاکت اور سماجی حسن کی جھلک تک
اپ ڈیٹ 01 ستمبر 2025 01:13pm
پرانا انٹرویو بھی دوبارہ وائرل ہوگیا۔
اپ ڈیٹ 01 ستمبر 2025 03:21pm
ڈرون کیمرے کی مدد سے سیلاب متاثرہ علاقوں میں سرویلنس آپریشن بھی جاری ہے۔
شائع 01 ستمبر 2025 10:45am
یہ خواب عموماً صبح 4 بجے سے 7 بجے کے درمیان آتے ہیں۔
شائع 01 ستمبر 2025 10:26am
اسرائیلی کارروائی بین الاقوامی قوانین اور معاہدوں کی کھلی خلاف ورزی ہے۔
اپ ڈیٹ 01 ستمبر 2025 02:35pm
دونوں کی آن اسکرین جوڑی بے حد پسند کی گئی ہے۔
شائع 01 ستمبر 2025 09:33am
رات کو آنے والے زلزلے سے جانی و مالی نقصان ہوا ہے۔ متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں جاری ہیں، ترجمان افغان طالبان
اپ ڈیٹ 01 ستمبر 2025 04:11pm
او گرا نے نوٹیفکیشن جاری کردیا، اطلاق آج رات 12 بجے سے ہوگیا
اپ ڈیٹ 01 ستمبر 2025 12:42am
غزہ پر حملے جاری رکھنے کا اعلان، یمن، لبنان اور شام میں کارروائیوں کے بعد مزید حملوں کا عندیہ
شائع 31 اگست 2025 11:41pm
اوگرا نے ایل پی جی کی قیمتوں میں کمی کا نوٹیفکیشن جاری کردیا
شائع 31 اگست 2025 11:26pm
جماعتِ اسلامی کا ’حقوقِ کراچی مارچ‘ وزیراعلیٰ ہاؤس تک، رکاوٹوں کے باوجود بڑی تعداد میں کارکنان کی شرکت
شائع 31 اگست 2025 11:14pm
دونوں رہنماؤں کا سرحدی کشیدگی کم کرنے اور تجارتی تعلقات بہتر بنانے پر اتفاق، مغربی دباؤ کے خلاف یکجہتی کا اظہار
شائع 31 اگست 2025 10:22pm
روس، ترکی، ملائیشیا، بیلاروس، آذربائیجان، تاجکستان، ترکمانستان، کرغستان، مالدیپ کے صدور اور اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل سے ملاقاتیں
شائع 31 اگست 2025 09:54pm
سیکرٹری دفاع پیٹ ہیگسیتھ نے صدر کی تجویز سے اتفاق کرلیا
شائع 31 اگست 2025 08:48pm
بارش کے دوران شہری احتیاطی تدابیر اختیار کریں اور سرکاری ہدایات پر عمل کریں،حکام کی اپیل
شائع 31 اگست 2025 08:19pm
ملتان میں انوکھا واقعہ، پرنسپل اور چپڑاسی کے رشتے پر سوشل میڈیا پر خوب چرچا
اپ ڈیٹ 31 اگست 2025 09:40pm
امریکی صدر اور بھارتی وزیر اعظم مودی کے درمیان تعلقات میں دوریاں بڑھتی جا رہی ہیں، نیو یارک ٹائمز
شائع 31 اگست 2025 06:51pm
حملہ غزہ کی ایک رہائشی عمارت کی پہلی اور دوسری منزل پر کیا گیا، اسرائیلی میڈیا
شائع 31 اگست 2025 06:27pm
وفاقی وزیر خزانہ کے مشیر خرم شہزاد نے تفصیلات جاری کردیں۔
شائع 31 اگست 2025 06:13pm
صدر پرابوو سوبیانتو کا اراکین پارلیمنٹ سے مراعات واپس لینے کا اعلان
شائع 31 اگست 2025 05:56pm
سلال ڈیم، ننگل ڈیم اور ہریکے بیراج سے مزید پانی چھوڑا گیا ہے، پی ڈی ایم اے
شائع 31 اگست 2025 05:53pm
مشکل وقت میں ترکیہ کی حکومت اور عوام پاکستان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں، ترک صدر
شائع 31 اگست 2025 05:11pm
سندھ میں سپر فلڈ کے دوران 9 میں سے 6 خطرناک مقامات کی نشاندہی کرلی، مراد علی شاہ
شائع 31 اگست 2025 04:59pm
ہیڈ اسلام سے منسلک گدہ بوڑ اور بڈھ والا حفاظتی بند ٹوٹ گئے، کئی دیہات زیرآب، ہیڈ محمد والا میں کٹ لگانے کے انتظامات مکمل
شائع 31 اگست 2025 04:27pm
انہوں نے اپنی والدہ اور سینئر اداکارہ ’زیبا بختیار‘ کے بارے میں کہا کہ وہ ان کی سب سے بڑی نقاد ہیں۔
اپ ڈیٹ 01 ستمبر 2025 02:50pm
ریسکیوحکام کے مطابق مرنے والے نومولود بچوں میں دو بیٹیاں اور ایک بیٹا شامل تھا۔
شائع 31 اگست 2025 04:13pm
شدید بارشوں کے پیشِ نظر دریاؤں اور ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ
شائع 31 اگست 2025 04:10pm
2022 کے سیلاب میں بھی بڑے پیمانے پر سندھ میں لوگ متاثر ہوئے تھے
شائع 31 اگست 2025 04:02pm
دل کے مریضوں اور خاص طور پر خواتین کے لیے یہ تحقیق خاص طور پر توجہ طلب ہے۔
شائع 31 اگست 2025 03:58pm
ریسکیو کیے جانے پر تمام باراتیوں نے ڈھول بجا کر خوشی کا اظہار کیا۔
شائع 31 اگست 2025 03:47pm
گزشتہ 2 روز کے دوران صوبے میں مختلف حادثات میں مزید 5 افراد جاں بحق، 5 زخمی، پی ڈی ایم اے
شائع 31 اگست 2025 03:23pm
چینی جدید ٹیکنالوجی سے پاکستان میں قدرتی آفات سے نمٹنے میں مدد ملے گی، شہباز شریف
اپ ڈیٹ 31 اگست 2025 04:37pm
سوشل میڈیا صارفین نے پَون سنگھ کے رویے کو شرمناک اور گھناؤنا قرار دیا۔
شائع 31 اگست 2025 01:47pm
انسداد دہشت گردی کا نیا قانون سیکیورٹی اداروں کی دہشت گردی روکنے کی صلاحیت مضبوط بنائے گا، اعلامیہ ایوان صدر
شائع 31 اگست 2025 01:33pm
پولیس کے مطابق اسسٹنٹ کمشنر سیلابی علاقوں میں جاری آپریشن کی نگرانی میں مصروف تھے
شائع 31 اگست 2025 01:28pm
والدین اور طلباء اسکولوں کی انتظامیہ سے رابطے میں رہیں، ڈی سی لاہور
اپ ڈیٹ 31 اگست 2025 01:46pm
ویڈیو وائرل ہونے کے بعد صارفین نے دلچسپ تبصرے بھی کئے اور انہیں 'لڑکیوں کی چاند نواب' بھی کہا گیا۔
شائع 31 اگست 2025 12:09pm
بیٹی کی پیدائش پر شاداب خان نے انتہائی خوشی کا اظہار کیا ہے
شائع 31 اگست 2025 11:07am
موت کی خبروں نے ان کے چاہنے والوں کو تشویش میں مبتلا کر دیا تھا
شائع 31 اگست 2025 10:06am
فون ہیکنگ سے ٹارگٹڈ حملے، ایران کا سکیورٹی نظام سوالات کی زد میں
شائع 31 اگست 2025 09:53am
الرہوی اگست 2024 سے اس عہدے پر فائز تھے۔
شائع 31 اگست 2025 09:14am
حماس کی جانب سے اسرائیلی فوج کے دعوے پر تاحال کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔
شائع 31 اگست 2025 08:39am
میٹا نے خبر شائع ہونے سے پہلے درجن بھر بوٹس، بشمول پیروڈی اور غیر لیبل شدہ، ہٹا دیے
اپ ڈیٹ 31 اگست 2025 02:29am
مجرم ماضی میں بھارتی جاسوس رہ چکا، جبکہ اس وقت وہ افغانستان کی شہریت رکھتا ہے
شائع 30 اگست 2025 11:18pm
صائم ایوب نے 38 گیندوں پر 69 رنز کی اننگز کھیلی
اپ ڈیٹ 30 اگست 2025 11:51pm
آرینا سبالینکا کے میچ کے دوران لڑکے نے محبوبہ کو انگوٹھی پہنا کر تماشائیوں کے دل جیت لیے، سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل
اپ ڈیٹ 30 اگست 2025 10:47pm
بھارتی میڈیا نے 28 اگست 2025 کو 3 پاکستانی شہریوں کے حوالے سے من گھڑت خبر دی
شائع 30 اگست 2025 08:02pm
پی سی بی نے ویڈیو جاری کی جس میں قومی کرکٹرز راشد خان سے بھائی کے انتقال پر تعزیت کر رہے ہیں۔
شائع 30 اگست 2025 07:09pm
فوجی پریڈ میں چینی صدر کے ساتھ کم جونگ اون اور صدر پوٹن ایک ساتھ اسٹیج پر نظر آئیں گے۔
اپ ڈیٹ 30 اگست 2025 07:17pm
یوکرین کو پیٹریاٹ ایئر ڈیفنس سسٹم فروخت کرنے کا منصوبہ تیار کیا گیا ہے
شائع 30 اگست 2025 06:32pm