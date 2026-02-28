وزیراعظم کا سعودی ولی عہد سے رابطہ، خطے میں کشیدگی پر اظہارِ تشویش
وزیراعظم شہباز شریف نے سعودی ولی عہد سے ٹیلی فونک گفتگو میں اسرائیل کے ایران پر حملے اور خلیجی ممالک پر حملوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے سعودی عرب سے غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کیا۔
وزیراعظم محمد شہباز شریف نے سعودی عرب کے ولی عہد و وزیراعظم محمد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود سے ٹیلی فونک رابطہ کیا جس میں خطے کی تازہ سیکیورٹی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔
وزیراعظم آفس سے جاری اعلامیے کے مطابق وزیراعظم نے ہفتے کے روز اسرائیل کی جانب سے ایران پر حملے کے نتیجے میں پیدا ہونے والی سنگین علاقائی کشیدگی اور بعد ازاں بعض خلیجی ممالک پر ہونے والے افسوسناک حملوں کی شدید مذمت کی۔
انہوں نے کہا کہ ایسے اقدامات خطے کے امن و استحکام کے لیے انتہائی خطرناک ہیں اور صورت حال کو مزید بگاڑ سکتے ہیں۔
وزیراعظم نے موجودہ نازک صورت حال میں سعودی قیادت کے ساتھ پاکستان کی مکمل یکجہتی اور بھرپور حمایت کا یقین دلاتے ہوئے واضح کیا کہ پاکستان ہر حال میں، ہر وقت اور ہر مشکل گھڑی میں اپنے سعودی بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ کھڑا رہے گا۔
انہوں نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ پاکستان سعودی عرب کی خودمختاری، سلامتی اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کے لیے اپنی ثابت قدم حمایت جاری رکھے گا۔
گفتگو کے دوران وزیراعظم نے اس بات پر بھی زور دیا کہ پاکستان اس حساس مرحلے پر تعمیری اور مثبت کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے تاکہ خطے میں کشیدگی کم کی جا سکے۔ انہوں نے دعا کی کہ ماہِ مقدس رمضان المبارک کی برکتوں کے طفیل خطے میں جلد از جلد امن، استحکام اور ہم آہنگی قائم ہو۔
وزیراعظم شہباز شریف نے متحدہ عرب امارات کے صدر سے بھی ٹیلی فونک رابطہ کیا اور خطے میں جاری سنگین کشیدگی کی شدید مذمت کی۔
وزیراعظم نے ابوظبی میں ایک پاکستانی شہری کی شہادت پر بھی گہرے افسوس کا اظہار کیا اور یو اے ای کی قیادت اور عوام کو پاکستان کی مکمل یکجہتی اور حمایت کا یقین دلایا۔
انہوں نے کہا کہ پاکستان ہمیشہ اپنے اماراتی بھائیوں اور بہنوں کے شانہ بشانہ کھڑا رہے گا اور دونوں ممالک کے مضبوط برادرانہ تعلقات ہر آزمائش پر پورا اُترتے رہیں گے۔